業界の設備リスクに備える保険活用と情報提供
鉄構業界に特化し、設備投資や機械故障に伴うリスクへ保険活用を提案。全国の鉄構関連企業を訪ねて収集した設備価格などの独自データベースを生かし、資金繰りや経営判断を支えます。
マイベストプロ・インタビュー
鉄構業界の設備リスクに備え、資金繰りを支える保険活用を提案
鉄構業界に特化し保険で経営を支えるリスク対策のプロ
マイベストプロ青森による取材記事
資格
損害保険トータルプランナー
事業者情報
- 氏名
- 長尾大祐（ながおだいすけ）
- 職種
-
保険コンサルタント
保険コンサルタント
- 会社名
- 株式会社SAKURASOLUTION
- 事業内容
- 損害保険の代理業務
生命保険の募集に関する業務
各種研修会・講演会・セミナーなどのイベントの企画・監修及び運営業務
各種企業・法人に対する経営コンサルティング業務
確定拠出年金・企業年金及び退職金制度導入に関するコンサルティング業務
住宅ローン取次業務
アプリケーションプログラムの企画・開発・販売業務
- 住所
-
〒036-8087
青森県弘前市早稲田3丁目4-8
- 営業時間
- 9：00～18：00
- ホームページ
- https://sakurasolution.ltd/
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