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長尾大祐プロ

長尾大祐

保険コンサルタント

長尾大祐プロは青森放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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長尾大祐

保険コンサルタント

株式会社SAKURASOLUTION

長尾大祐プロは青森放送が厳正なる審査をしたマイベストプロ青森の登録専門家です

業界の設備リスクに備える保険活用と情報提供

鉄構業界に特化し、設備投資や機械故障に伴うリスクへ保険活用を提案。全国の鉄構関連企業を訪ねて収集した設備価格などの独自データベースを生かし、資金繰りや経営判断を支えます。

マイベストプロ・インタビュー

鉄構業界の設備リスクに備え、資金繰りを支える保険活用を提案

鉄構業界に特化し保険で経営を支えるリスク対策のプロ

マイベストプロ青森による取材記事

資格

損害保険トータルプランナー

事業者情報

氏名
長尾大祐（ながおだいすけ）
職種
保険コンサルタント
保険コンサルタント
会社名
株式会社SAKURASOLUTION
事業内容
損害保険の代理業務
生命保険の募集に関する業務
各種研修会・講演会・セミナーなどのイベントの企画・監修及び運営業務
各種企業・法人に対する経営コンサルティング業務
確定拠出年金・企業年金及び退職金制度導入に関するコンサルティング業務
住宅ローン取次業務
アプリケーションプログラムの企画・開発・販売業務
住所
〒036-8087
青森県弘前市早稲田3丁目4-8
地図を見る
営業時間
9：00～18：00
ホームページ
https://sakurasolution.ltd/

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