黒板の製造、施工、リフォームのプロ
株式会社勉強堂黒板製作所
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プロフィール
職人 ／ 工藤大吉プロの一番の強み
妥協しない姿勢で納得の仕上がりに
青森県内の学校500校以上、東北全体で800校以上に対応。妥協しない姿勢で納得いくまで仕上げます。古い黒板を低価格、短時間で美しく蘇らせたり、ITに対応した面材に変えるリフォームにも力を入れています。
DATA
- 氏名
- 工藤大吉（くどうだいきち）
- 会社名
- 株式会社勉強堂黒板製作所
- 事業内容
- 黒板、白板、掲示板の製造、施工、リフォームほか
- 職種
- 職人
- 資格
-
全国黒板工業連盟 黒板・白板連盟基準認定
一般財団法人日本品質保証機構 JISマーク表示制度認証
- 住所
-
〒038-0042
青森県 青森市新城平岡961-2
- 電話
-
017-763-3177
- 営業時間
- 8:30～16:30
- 定休日
- 土日祝(ご要望に応じて土日も施工いたします)
- ホームページ
- http://www.benkyodo-kk.jp/
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