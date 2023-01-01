ヒアリングを重視し細部まで丁寧に仕上げる内装のプロ
インテリアTAKA
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プロフィール
内装工事 ／ 川越隆司プロの一番の強み
施主に寄り添い迅速・丁寧な施工を徹底する一級表装技能士
国家資格・一級表装技能士を持つ内装仕上げ・畳工事の匠が要望や悩みをしっかり聞き取り、できばえとスピードを両立した施工を実現。内装とインテリアが引き立て合う空間コーディネートサービスも提供しています。
経歴
青森市出身。高校卒業後、市内の内装仕上げ工事会社で職人修行を始める。
家業である畳工事店で畳職人としてのキャリアを積み、25歳で「インテリアTAKA」設立。
2023年、インテリアコーディネートサービスを開始。
DATA
- 氏名
- 川越隆司（かわごえたかし）
- 屋号
- インテリアTAKA
- 事業内容
-
住宅／店舗の内装仕上げ工事業
・クロス工事
・床工事
・窓飾工事
・表具工事
・畳工事
- 職種
- 内装工事
- 資格
-
一級表装技能士
二級内装仕上げ施工技能士（プラスチック系床仕上げ工事作業/化粧フィルム工事作業）
防炎ラベル施工者
- 住所
-
〒038-0001
青森県 青森市新田2-18-30
- 営業時間
- 8:00～17:00
- 定休日
- 日曜日
- 所属団体
-
青森県室内装飾事業協同組合（https://aomori-kensokyo.com/）
（企業ページhttps://aomori-kensokyo.com/interiortaka/）
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担当川越隆司（かわごえたかし）