プロフィール

国家資格・一級表装技能士を持つ内装仕上げ・畳工事の匠が要望や悩みをしっかり聞き取り、できばえとスピードを両立した施工を実現。内装とインテリアが引き立て合う空間コーディネートサービスも提供しています。

施主に寄り添い迅速・丁寧な施工を徹底する一級表装技能士

経歴

青森市出身。高校卒業後、市内の内装仕上げ工事会社で職人修行を始める。

家業である畳工事店で畳職人としてのキャリアを積み、25歳で「インテリアTAKA」設立。

2023年、インテリアコーディネートサービスを開始。

