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かねひら造園

兼平直樹プロは青森放送が厳正なる審査をしたマイベストプロ青森の登録専門家です

庭に関する幅広い知識と人脈で、さまざまな困りごとに柔軟に対応

和洋の園芸・造園、壁などの外構工事、農薬散布など庭園の維持、廃材の運搬・リサイクルなど、庭に関する幅広い知識と人脈を持ち、特殊伐採や高木剪定作業に対応。多角的視点と長いスパンで庭という資産を生かす。

マイベストプロ・インタビュー

庭は大切な資産。ライフスタイルなどに合わせた庭づくりで心豊かな暮らしを提案

庭という資産を生かし心豊かな生活を提案する造園のプロ

マイベストプロ青森による取材記事

事業者情報

氏名
兼平直樹（かねひらなおき）
職種
造園業
造園業
会社名
かねひら造園
事業内容
◆特殊伐採
◆造園工事
・造園：庭園から園芸にいたる装飾
・外構：駐車場のタタキ、ブロック塀、フェンス、自然石を含む平板敷設、型枠、防草シート敷設など
◆庭園維持管理
・薬剤散布：殺菌剤（年2回 春夏）、殺虫剤（年3回 春夏秋）、芝生専用除草剤（年3回 春夏秋）など
・剪定・伐採：庭木の剪定、高所作業、特殊伐採（ロープワーク）、芝生管理、整地、抜根、移植、剪定・伐採後の枝葉や幹の積込み・運搬など
・雪囲い：設置（冬）／ 撤去（早春）
◆除雪作業　(12/1〜翌年3月末日)
・青森空港　空港管内全域の重機・車両による除雪　
住所
〒038-1331
青森県青森市浪岡女鹿沢東早稲田96-3
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受付時間
9:00～18:00（作業は応相談）
定休日
土・日・祝（作業は応相談）
ホームページ
https://kanehirazouen.jp/

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