庭に関する幅広い知識と人脈で、さまざまな困りごとに柔軟に対応
和洋の園芸・造園、壁などの外構工事、農薬散布など庭園の維持、廃材の運搬・リサイクルなど、庭に関する幅広い知識と人脈を持ち、特殊伐採や高木剪定作業に対応。多角的視点と長いスパンで庭という資産を生かす。
マイベストプロ・インタビュー
庭は大切な資産。ライフスタイルなどに合わせた庭づくりで心豊かな暮らしを提案
庭という資産を生かし心豊かな生活を提案する造園のプロ
マイベストプロ青森による取材記事
事業者情報
- 氏名
- 兼平直樹（かねひらなおき）
- 職種
-
造園業
造園業
- 会社名
- かねひら造園
- 事業内容
- ◆特殊伐採
◆造園工事
・造園：庭園から園芸にいたる装飾
・外構：駐車場のタタキ、ブロック塀、フェンス、自然石を含む平板敷設、型枠、防草シート敷設など
◆庭園維持管理
・薬剤散布：殺菌剤（年2回 春夏）、殺虫剤（年3回 春夏秋）、芝生専用除草剤（年3回 春夏秋）など
・剪定・伐採：庭木の剪定、高所作業、特殊伐採（ロープワーク）、芝生管理、整地、抜根、移植、剪定・伐採後の枝葉や幹の積込み・運搬など
・雪囲い：設置（冬）／ 撤去（早春）
◆除雪作業 (12/1〜翌年3月末日)
・青森空港 空港管内全域の重機・車両による除雪
- 住所
-
〒038-1331
青森県青森市浪岡女鹿沢東早稲田96-3
- 受付時間
- 9:00～18:00（作業は応相談）
- 定休日
- 土・日・祝（作業は応相談）
- ホームページ
- https://kanehirazouen.jp/
プロのインタビューを読む
庭という資産を生かし心豊かな生活を提案する造園のプロ