庭に関する幅広い知識と人脈で、さまざまな困りごとに柔軟に対応

和洋の園芸・造園、壁などの外構工事、農薬散布など庭園の維持、廃材の運搬・リサイクルなど、庭に関する幅広い知識と人脈を持ち、特殊伐採や高木剪定作業に対応。多角的視点と長いスパンで庭という資産を生かす。