治療と予防の両面から生涯を通して口腔内の健康をサポート
「生涯を通して口腔内の健康を設計する」を理念に、設備と技術を整えた診療環境を構築。インプラント治療を含む幅広い診療に対応し、治療と予防の両面から口腔および全身の健康維持を支援します。
マイベストプロ・インタビュー
インプラント治療ほか幅広い診療と予防ケアに取り組む歯科医療
患者中心の歯科診療環境を整え、口腔内から健康を支えるプロ
マイベストプロ青森による取材記事
資格
歯科医師免許
事業者情報
- 氏名
- 工藤淳一（くどうじゅんいち）
- 職種
-
歯科医師
歯科医師
- 医院名
- 医療法人オーラルヘルスアーキテクト 官庁街歯科
- 診療科目
- 歯科
- 住所
-
〒034-0082
青森県十和田市西二番町13-2
- 診療時間
-
月・火・水・木 午前 9:00～13:00 午後14:00～18:00
金 午前 9:00～13:00 午後14:00～16:00
土・日・祝休診
- ホームページ
- https://www.implant-center.jp/
- 自費診療の一例
- インプラント補綴（診査から補綴まで） 385,000円〜
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