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工藤淳一プロ

工藤淳一

歯科医師

工藤淳一プロは青森放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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工藤淳一

歯科医師

医療法人オーラルヘルスアーキテクト 官庁街歯科

工藤淳一プロは青森放送が厳正なる審査をしたマイベストプロ青森の登録専門家です

治療と予防の両面から生涯を通して口腔内の健康をサポート

「生涯を通して口腔内の健康を設計する」を理念に、設備と技術を整えた診療環境を構築。インプラント治療を含む幅広い診療に対応し、治療と予防の両面から口腔および全身の健康維持を支援します。

マイベストプロ・インタビュー

インプラント治療ほか幅広い診療と予防ケアに取り組む歯科医療

患者中心の歯科診療環境を整え、口腔内から健康を支えるプロ

マイベストプロ青森による取材記事

資格

歯科医師免許

事業者情報

氏名
工藤淳一（くどうじゅんいち）
職種
歯科医師
歯科医師
医院名
医療法人オーラルヘルスアーキテクト 官庁街歯科
診療科目
歯科
住所
〒034-0082
青森県十和田市西二番町13-2
地図を見る
診療時間
月・火・水・木　午前 9:00～13:00　午後14:00～18:00
金　　　　　　　午前 9:00～13:00　午後14:00～16:00
土・日・祝休診
ホームページ
https://www.implant-center.jp/
自費診療の一例
インプラント補綴（診査から補綴まで）　　385,000円〜

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