原因特定から予防保全まで担う排水設備管理
排水管のつまり解消から浄化槽管理、グリストラップ清掃まで対応する水回りの専門家。原因究明力と石けん化工法を強みに、トラブル対応だけでなく予防保全を通じて地域環境を支えています。
マイベストプロ・インタビュー
水まわりの「当たり前」を支え、清潔で快適な暮らしを守る「排水管のドクター」として活動
排水設備の予防保全を支える維持管理のプロ
マイベストプロ青森による取材記事
事業者情報
- 氏名
- 棟方亮（むなかたりょう）
- 職種
-
排水設備管理
排水設備管理
- 会社名
- 有限会社平賀浄化槽センター
- 事業内容
- 浄化槽の保守点検・清掃、し尿くみ取り、仮設トイレ清掃、
グリストラップ清掃、排水管トラブル解消、産業廃棄物収集運搬、
高圧洗浄作業、排水管カメラ検査、ブロワ修理、衛生用品販売 等
- 住所
-
〒036-0161
青森県平川市杉館宮元84-5
- 営業時間
- 8:00～16:30
- 定休日
- 土曜日・日曜日・祝日
- ホームページ
- https://hiraka-jokasocenter.com/
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