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暮らしと心に寄り添う住まいづくり

住む人の暮らし方や価値観に合わせた間取りアドバイスや収納計画、インテリアをトータルで提案。その人らしく心地よく暮らせるよう片づけまで一貫してサポートします。

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人生が前向きに動き出す、自分らしい「心地よい空間づくり」をお手伝い

心と空間を整え、心地よい暮らしをかなえるプロ

マイベストプロ青森による取材記事

資格

インテリアコーディネーター
一般社団法人日本収納プランナー協会 住空間収納プランナー

事業者情報

氏名
elico　（えりこ）
職種
インテリアコーディネーター
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会社名
elico interior lab
事業内容
インテリアと収納のコンサルティングサービス（新築やリフォームの間取り・収納アドバイス・インテリアコーディネート）
心を整えるオンライン片づけセッション
住所
青森県八戸市石堂
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営業時間
9:00-18:00
ホームページ
https://elico168.wixstudio.com/interior-lab-info

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