齋藤康生プロ

齋藤康生

就労系障害福祉サービス

齋藤康生プロは青森放送が厳正なる審査をした登録専門家です

インタビュー
青森放送
齋藤康生プロ
齋藤康生

就労系障害福祉サービス

株式会社A-Run（アラン）

齋藤康生プロは青森放送が厳正なる審査をしたマイベストプロ青森の登録専門家です

認知行動療法と実践的訓練を融合した就労移行支援を提供

精神科医療に携わった経験と、自身も障がいを抱える当事者であることを強みに、認知行動療法と実践的訓練を融合。利用者の主体性を尊重しながら就労から定着まで寄り添うとともに、雇用先企業へのサポートも行います

マイベストプロ・インタビュー

認知行動療法と実践的訓練により障がいや難病を抱える人の就労を支援

障がい者や（国指定）難病罹患者の就労から定着を支援するプロ

マイベストプロ青森による取材記事

事業者情報

氏名
齋藤康生（さいとうやすお）
職種
就労系障害福祉サービス
就労系障害福祉サービス
会社名
株式会社A-Run（アラン）
事業内容
就労移行支援
就労定着支援
就労選択支援
住所
〒038-0042
青森県青森市新城平岡231-8
地図を見る
営業時間
8：30～17：00（月曜～金曜）
8：30～14：00（土曜）
（休業日：日曜・祝日・お盆・年末年始）
ホームページ
https://www.a-run.jp/
その他
https://snabi.jp/facility/23687

障がい者や（国指定）難病罹患者の就労から定着を支援するプロ

