大工技術「匠」と最先端家づくりを提供するプロ
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プロフィール
建設業 ／ 古田明プロの一番の強み
現代病から解放され、経済効果の高い価値ある住まいを提案
健康住宅、ゼロエネルギー住宅、愛犬家住宅を3本柱に、家族や地球環境の健康につながる住まいを提案。断熱や換気システムにこだわり、省エネ性能が高く快適で、災害にも強い家づくりを目指す。
DATA
- 氏名
- 古田明（ふるたあきら）
- 会社名
- AKIRA HOME
- 事業内容
- 住宅の新築工事・リフォーム
- 職種
- 建設業
- 資格
-
一級建築大工技能士
建設業許可
- 住所
-
〒039-2158
青森県 上北郡おいらせ町向山南3041-44
- 電話
-
0178-32-6832
- 営業時間
- 9：00〜17：00
- 定休日
- 不定休
- ホームページ
- https://www.akirahome.net/
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