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古田明

大工技術「匠」と最先端家づくりを提供するプロ

古田明（ふるたあきら） ／ 建設業

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建設業 ／ 古田明プロの一番の強み

現代病から解放され、経済効果の高い価値ある住まいを提案

健康住宅、ゼロエネルギー住宅、愛犬家住宅を3本柱に、家族や地球環境の健康につながる住まいを提案。断熱や換気システムにこだわり、省エネ性能が高く快適で、災害にも強い家づくりを目指す。

DATA

氏名
古田明（ふるたあきら）
会社名
AKIRA HOME
事業内容
住宅の新築工事・リフォーム
職種
建設業
資格
一級建築大工技能士
建設業許可
住所
〒039-2158
青森県 上北郡おいらせ町向山南3041-44
電話
0178-32-6832
営業時間
9：00〜17：00
定休日
不定休
ホームページ
https://www.akirahome.net/
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