高いスキルと意欲を持つ外国人と企業の橋渡しをする行政書士

アジアを中心に約1800人もの登録者を抱え、人材派遣や紹介および特定技能制度の登録支援機関として、高いスキルと意欲を持つ外国人と企業の懸け橋に。行政書士資格も有し、各種ビザ申請にもスピーディーに対応。