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株式会社燕システム

李燕プロは朝日新聞が厳正なる審査をしたマイベストプロ愛知の登録専門家です

高いスキルと意欲を持つ外国人と企業の橋渡しをする行政書士

アジアを中心に約1800人もの登録者を抱え、人材派遣や紹介および特定技能制度の登録支援機関として、高いスキルと意欲を持つ外国人と企業の懸け橋に。行政書士資格も有し、各種ビザ申請にもスピーディーに対応。

マイベストプロ・インタビュー

実務に必要なスキルと仕事への意欲を持ち、即戦力となる外国人材と日本企業の懸け橋に

企業の多様なニーズに応え、外国人材を紹介する専門家

マイベストプロ愛知による取材記事

資格

行政書士
有料職業紹介事業許可
労働者派遣事業許可
登録支援機関

事業者情報

氏名
李燕（りえん）
職種
人材派遣・人材紹介
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会社名
株式会社燕システム
事業内容
人材派遣・人材紹介
登録支援機関業務
企業語学研修
外国語の翻訳・通訳
ソフトウェアの設計、開発、保守
住所
〒460-0003
愛知県名古屋市中区錦1-7-34HF名古屋錦ビルディング2F
地図を見る
営業時間
平日9：00～18：00
ホームページ
https://tsubame-system.com/

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