高いスキルと意欲を持つ外国人と企業の橋渡しをする行政書士
アジアを中心に約1800人もの登録者を抱え、人材派遣や紹介および特定技能制度の登録支援機関として、高いスキルと意欲を持つ外国人と企業の懸け橋に。行政書士資格も有し、各種ビザ申請にもスピーディーに対応。
マイベストプロ・インタビュー
実務に必要なスキルと仕事への意欲を持ち、即戦力となる外国人材と日本企業の懸け橋に
企業の多様なニーズに応え、外国人材を紹介する専門家
マイベストプロ愛知による取材記事
資格
行政書士
有料職業紹介事業許可
労働者派遣事業許可
登録支援機関
事業者情報
- 氏名
- 李燕（りえん）
- 職種
-
人材派遣・人材紹介
人材派遣・人材紹介
- 会社名
- 株式会社燕システム
- 事業内容
- 人材派遣・人材紹介
登録支援機関業務
企業語学研修
外国語の翻訳・通訳
ソフトウェアの設計、開発、保守
- 住所
-
〒460-0003
愛知県名古屋市中区錦1-7-34HF名古屋錦ビルディング2F
- 営業時間
- 平日9：00～18：00
- ホームページ
- https://tsubame-system.com/
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