バックオフィス業務の効率化で、企業の成長に貢献
特定のツール導入を進めるのではなく、企業の実情に適した仕組みづくりを柔軟に提案。導入後のフォローも丁寧に行います。バックオフィスの人材が業務の効率化を経験することで、能動的に動ける人材へと変わります。
マイベストプロ・インタビュー
バックオフィスの働き方が変われば、企業はもっと成長できる
バックオフィスの業務効率化及びExcel活用の専門家
マイベストプロ愛知による取材記事
事業者情報
- 氏名
- 平井裕（ひらいゆう）
- 職種
-
業務改善コンサルタント
業務改善コンサルタント
- 会社名
- シンクインク株式会社
- 事業内容
- 業務コンサルティング
IPOコンサルティング
金融・財務コンサルティング
バックオフィススキル教育業務
- 住所
-
〒450-6321
愛知県名古屋市中村区名駅1丁目1番1号 JPタワー名古屋21階
- 営業時間
- 8時30分～17時30分
- 定休日
- 土曜・日曜・祝日
- ホームページ
- https://www.think-inc.co.jp/
プロのインタビューを読む
バックオフィスの業務効率化及びExcel活用の専門家