平井裕

業務改善コンサルタント
平井裕

業務改善コンサルタント

シンクインク株式会社

バックオフィス業務の効率化で、企業の成長に貢献

特定のツール導入を進めるのではなく、企業の実情に適した仕組みづくりを柔軟に提案。導入後のフォローも丁寧に行います。バックオフィスの人材が業務の効率化を経験することで、能動的に動ける人材へと変わります。

バックオフィスの働き方が変われば、企業はもっと成長できる

マイベストプロ愛知による取材記事

事業者情報

氏名
平井裕（ひらいゆう）
職種
業務改善コンサルタント
会社名
シンクインク株式会社
事業内容
業務コンサルティング
IPOコンサルティング
金融・財務コンサルティング
バックオフィススキル教育業務
住所
〒450-6321
愛知県名古屋市中村区名駅1丁目1番1号　JPタワー名古屋21階
営業時間
8時30分～17時30分
定休日
土曜・日曜・祝日
ホームページ
https://www.think-inc.co.jp/

平井裕プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼