臨床心理士経験を生かし、笑顔をもたらす写真との出会いを創出
写真の現像や撮影に加え、写真整理サポートやフォトブック代行作成など多彩なサービスを展開。心理学の知見を生かし、写真を活用した自己理解や他者理解ワークも実施中。自分を写す“写真”の本質的な価値を発信する
マイベストプロ・インタビュー
令和時代の町の写真屋が提案する、新しい写真との関わり方
思い出をカタチに。写真の新しい愉しみ方を提案する専門家
マイベストプロ愛知による取材記事
資格
臨床心理士/公認心理師
富士フイルムイメージングシステムズ株式会社 ハッピーフォトアンバサダー
富士フイルムイメージングシステムズ株式会社 アルバム大使マスター講師
ほめ写プロジェクト ほめ写アンバサダー
写真整理上級アドバイザー
写真整理アドバイザー初級研修講師
写真整理セミナー講師養成講座修了
株式会社バッファロー おもいでばこ認定アンバサダー
事業者情報
- 氏名
- 鈴木貴美子（すずききみこ）
- 職種
-
写真店
写真店
- 会社名
- 合同会社タクミカメラ商会
- 事業内容
- ・写真の現像
・各種撮影
・写真の撮り方相談室
・各種撮影会
・写真整理サポート
・アルバム・フォトブック代行作成
・各種出張講座
・各種ワークショップ 他
- 住所
-
〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内3-5-32
- 営業時間
-
月～金 9:00～18:00
土 11:00～18:00
- ホームページ
- https://www.takumicamera.com/
プロのインタビューを読む
思い出をカタチに。写真の新しい愉しみ方を提案する専門家