鈴木貴美子

写真店

合同会社タクミカメラ商会

臨床心理士経験を生かし、笑顔をもたらす写真との出会いを創出

写真の現像や撮影に加え、写真整理サポートやフォトブック代行作成など多彩なサービスを展開。心理学の知見を生かし、写真を活用した自己理解や他者理解ワークも実施中。自分を写す“写真”の本質的な価値を発信する

令和時代の町の写真屋が提案する、新しい写真との関わり方

思い出をカタチに。写真の新しい愉しみ方を提案する専門家

資格

臨床心理士/公認心理師　
富士フイルムイメージングシステムズ株式会社　ハッピーフォトアンバサダー
富士フイルムイメージングシステムズ株式会社　アルバム大使マスター講師
ほめ写プロジェクト　ほめ写アンバサダー　
写真整理上級アドバイザー
写真整理アドバイザー初級研修講師
写真整理セミナー講師養成講座修了
株式会社バッファロー　おもいでばこ認定アンバサダー

事業者情報

氏名
鈴木貴美子（すずききみこ）
職種
写真店
写真店
会社名
合同会社タクミカメラ商会
事業内容
・写真の現像
・各種撮影
・写真の撮り方相談室
・各種撮影会
・写真整理サポート
・アルバム・フォトブック代行作成
・各種出張講座
・各種ワークショップ　他
住所
〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内3-5-32
地図を見る
営業時間
月～金　9:00～18:00
　土　　11:00～18:00　
ホームページ
https://www.takumicamera.com/

