産後ママの不安や母乳育児の悩みをケアする助産師
出張助産院Maapallo
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プロフィール
助産師 ／ 今川涼子プロの一番の強み
妊娠中から卒乳までセルフケアの方法をオンラインと対面で伝授
助産師としての知見や育児経験、心理学を取り入れたケアで、年間200人以上のママをサポートしています。妊娠中から卒乳までのさまざまな相談に対応。自分で心と体を整える方法をオンラインと対面で伝えます。
DATA
- 氏名
- 今川涼子（いまがわりょうこ）
- 会社名
- 出張助産院Maapallo
- 事業内容
-
出張母乳ケア
オンライン助産師相談
- 職種
- 助産師
- 資格
-
助産師免許
看護師免許
一般社団法人日本周産期・新生児医学会 新生児蘇生法専門コース（Aコース）修了
一般社団法人日本助産評価機構 アドバンス助産師
NLPマスタープラクティショナー
- 住所
-
〒494-0007
愛知県 一宮市小信中島
- 営業時間
-
・月〜金 9時〜16時
・土日は要相談
・オンライン相談は夜間も可能
- ホームページ
- https://maapallo138.com/
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