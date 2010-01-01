プロフィール

新人時代からいち早く事件に対応し、交通事故、離婚、刑事事件は10年以上の実務経験あり。相談者の思いを受け止め、実践で積み上げた知見を基にアドバイスします。

経歴

2010年 司法試験合格

2011年 弁護士法人アール総合法律事務所刈谷支店

2012年 同支店支店長

2016年 同事務所パートナーとして、同支店を運営

2021年 刈谷駅みなみ法律事務所を設立（愛知県弁護士会所属）

