交通事故、離婚、相続、刑事事件の解決を目指す弁護士
刈谷駅みなみ法律事務所
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プロフィール
弁護士 ／ 木庭龍二プロの一番の強み
相談者の思いを受け止め、より良い解決方法を導き出す
新人時代からいち早く事件に対応し、交通事故、離婚、刑事事件は10年以上の実務経験あり。相談者の思いを受け止め、実践で積み上げた知見を基にアドバイスします。
経歴
2010年 司法試験合格
2011年 弁護士法人アール総合法律事務所刈谷支店
2012年 同支店支店長
2016年 同事務所パートナーとして、同支店を運営
2021年 刈谷駅みなみ法律事務所を設立（愛知県弁護士会所属）
DATA
- 氏名
- 木庭龍二（こばりゅうじ）
- 会社名
- 刈谷駅みなみ法律事務所
- 事業内容
-
法律業務全般
取扱分野／交通事故、離婚・男女問題、遺産・相続問題、その他一般民事事件、刑事事件
- 職種
- 弁護士（愛知県弁護士会所属）
- 資格
- 弁護士
- 住所
-
〒448-0858
愛知県 刈谷市若松町4丁目38番地1
- 電話
-
056-691-3501
メッセージをお願いします。後ほど連絡いたします
- 営業時間
- 9：00～18：00 ※事前に相談いただければ夜間相談も可能
- 定休日
- 土曜、日曜、祝日
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