竹澤諒プロ

竹澤諒

人材派遣業
竹澤諒

人材派遣業

中部工業株式会社

特定技能外国人の登録支援機関として600人以上の支援実績

特定技能外国人の登録支援機関として、600人以上の支援実績があります。ベトナム、インドネシアの提携校と連携し、教育から住居・生活支援まで一貫して対応。定着率改善やコスト削減など、課題解決に貢献します。

日本で働く夢を、企業の力に(人手不足に悩む企業と外国人材をつなぎ、双方に笑顔を生むサポートを)

特定技能・派遣などの外国人材を一貫支援する専門家

事業者情報

氏名
竹澤諒（たけざわまこと）
職種
人材派遣業
人材派遣業
会社名
中部工業株式会社
事業内容
トータル人材サポート
・派遣、紹介型派遣、海外への人材派遣
・有料職業紹介
・登録支援機関(特定技能1号)
・企業内転勤サポート
・海外進出のサポート
・人材コンサルティング(日本語教育やマナー講座)
住所
〒452-0815
愛知県名古屋市西区八筋町278番地 1F
営業時間
9:00～17:00
