特定技能外国人の登録支援機関として600人以上の支援実績

特定技能外国人の登録支援機関として、600人以上の支援実績があります。ベトナム、インドネシアの提携校と連携し、教育から住居・生活支援まで一貫して対応。定着率改善やコスト削減など、課題解決に貢献します。