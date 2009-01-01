一人一人に合わせ作曲・編曲・ミキシング・マスタリングを指導
作曲未経験者からプロを目指す方まで、DTMを学ぶ受講生のレベルに応じて、作曲・編曲・ミキシング・マスタリングを指導。技術の向上にも常に取り組み、自らもプロの作編曲家・ミキシングエンジニアとして活動する
マイベストプロ・インタビュー
一人一人の目標に合わせ、作曲や編曲、ミキシングなどパソコンで音楽を制作するDTMを指導
未経験者からプロ志望者まで、幅広いニーズに応えるDTM講師
マイベストプロ愛知による取材記事
経歴
1990年生まれ。東京都立大学大学院修了。
16歳から作曲を始め、バンドでは作曲・ギターボーカルを務める。大学院で物理を学ぶ傍らSwan Song Recordsと契約。THE YELLOW MONKEY、松任谷由実などのプロデューサー、秋元康作詞塾講師の相馬敦の下で作詞作曲を学び、シンガーソングライターとして4作品をリリース。同時期にDTMを始める。
当時活動していたバンドの解散を機にコンピューターミュージックへ移行。私立大学で物理学の非常勤講師を務めながら、Akashic Recordsより10作品をリリース。
2023年にインドのレコード会社、RAX Labelと契約し、シングルをリリース。2024年、RAX Labelからのセカンドシングル”Hair”をリリース。
2025年にSevenn, BLVD. , Laidback Luke, Shaquille O’Neal, Ahin of Momoland, DJ SODA, Zafrirらが所属するイギリスのレコード会社、Purple Flyと契約。
今までに100名以上を指導。
実績
2012年 首都大学東京(現 東京都立大学)を卒業
2013年 Swan Song Record(日本)とアーティスト契約 4作品をリリース
2014年 首都大学東京大学院 修士課程修了
2016年 自主レーベル、Akashic Recordsを設立 アルバム10作品をリリース
2019年 Akashic DTM教室を開業
2023年 RAX Label(インド)とアーティスト契約 2作品をリリース
2024年 一般社団法人新日本音楽振興会と業務提携 ミキシングエンジニアとして業務を開始
2025年 Purple Fly(イギリス)とアーティスト契約 10月にシングルをリリース
事業者情報
- 氏名
- IkumiMagata（いくみまがた）
- 職種
-
DTM講師
DTM講師 ミキシングエンジニア マスタリングエンジニア 編曲家
- 教室名
- Akashic DTM教室
- 事業内容
- DTMでの作曲、編曲、ミキシング・マスタリングの指導 編曲、ミキシング、マスタリングを業務受注
- 専門分野
- 作詞、作曲、編曲、ミキシング、マスタリング、シンセサイザー、ギター、ヴォーカル、ベース、ドラム
- 特徴
- オンラインでマンツーマンレッスンを提供しております。
レッスンはZoomで行い、DAWソフトの音声も共有して説明します。レッスンは全て録画可能で、復習に役立てて頂いております。
完全オンラインのためスタジオ代が不要なので、副業・プロ志向の方でも安価に受講していただけます。
- 住所
-
〒444-0103
愛知県額田郡
- 営業時間
- 12時～23時
- 定休日
- 火曜日
- ホームページ
- https://akashic-music-school.com/
プロのインタビューを読む
未経験者からプロ志望者まで、幅広いニーズに応えるDTM講師