屋上防水工事から橋梁のアスファルト防水工事まで自社で一貫対応
公共施設や集合住宅の防水工事の他、アスファルト溶融釜を自社で保有することで橋梁などの特殊な防水工事にも対応。防水メーカーが定める基準の上に補強を施し、長期にわたって建物の資産価値を守ります。
マイベストプロ・インタビュー
建物やインフラの寿命を延ばし、地域の暮らしを守る防水工事で、七十余年の実績
長期にわたって建物の資産価値を守る防水工事のプロ
マイベストプロ山梨による取材記事
資格
1級防水施工技能士（塩化ビニル系シート防水工事作業）
2級防水施工技能士（ウレタンゴム系塗膜防水工事作業/シーリング防水工事作業）
2級建築施工管理技士（仕上げ）
事業者情報
- 氏名
- 中込悠一（なかごみゆういち）
- 職種
-
防水工事業
防水工事業
- 会社名
- 武山工業株式会社
- 事業内容
- 総合防水工事
- 住所
-
〒400-0857
山梨県甲府市幸町26番12号
- 営業時間
- 9:00～16:00
- ホームページ
- https://www.takeyamakogyo.co.jp/
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