演奏力と遺族に寄り添う心で、心温まる別れの時間を

葬儀演奏歴15年超の実績で、機材搬入から選曲まで柔軟に対応。最短前日の依頼にも応え、故人の人生が感じられる音楽で心温まる別れの時間を演出。近年は舞台や地域活動も手がけ、音楽の力を社会に広げています。

人生のエンディングを美しい旋律の音楽で彩り、ぬくもりと癒やしのひとときを

人生の最期に音楽を。故人らしい時間を演出する葬儀演奏のプロ

事業者情報

氏名
石﨑雅菜（いしざきまな）
職種
ピアニスト
ピアニスト
会社名
Mana Musica Art Works
事業内容
・山梨県内の冠婚葬祭会場への演奏者派遣
・各種セレモニー・イベント・パーティーへの出演
・音楽教室の展開(出張レッスン・オンラインレッスン含む)
住所
〒400-0001
山梨県甲府市和田町
地図を見る
受付時間
9:00～17:00
ホームページ
https://mana-musica-art-works.website/

人生の最期に音楽を。故人らしい時間を演出する葬儀演奏のプロ

