演奏力と遺族に寄り添う心で、心温まる別れの時間を
葬儀演奏歴15年超の実績で、機材搬入から選曲まで柔軟に対応。最短前日の依頼にも応え、故人の人生が感じられる音楽で心温まる別れの時間を演出。近年は舞台や地域活動も手がけ、音楽の力を社会に広げています。
人生のエンディングを美しい旋律の音楽で彩り、ぬくもりと癒やしのひとときを
人生の最期に音楽を。故人らしい時間を演出する葬儀演奏のプロ
事業者情報
- 氏名
- 石﨑雅菜（いしざきまな）
- 職種
-
ピアニスト
- 会社名
- Mana Musica Art Works
- 事業内容
- ・山梨県内の冠婚葬祭会場への演奏者派遣
・各種セレモニー・イベント・パーティーへの出演
・音楽教室の展開(出張レッスン・オンラインレッスン含む)
- 住所
-
〒400-0001
山梨県甲府市和田町
- 受付時間
- 9:00～17:00
- ホームページ
- https://mana-musica-art-works.website/
