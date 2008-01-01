一人一人に寄り添う終活・エンディングのプロ
株式会社ジットセレモニー
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プロフィール
冠婚葬祭 ／ 金子陽一プロの一番の強み
遺族の念（おも）いを大切に、寄り添い真心込めて対応いたします
ジットセレモニーは葬儀打ち合わせから、葬儀施行、四十九日、 一周忌などの法要、葬儀後のアフターフォローまでも真心込めて対応いたします。
経歴
1976年 神奈川県秦野市生まれ
2008年 ジットセレモニー
2020年 甲府エリア エリア長
実績
・2010年2月 週刊ダイヤモンドの「葬儀社対応安心度ランキング」で山梨県内第1位、全国390社の中で15位。
・2011年2月 週刊ダイヤモンドの「葬儀社納得度ランキング」で山梨県内第1位
・2017年11月平成29年度やまなし産業大賞経営品質大賞部門優秀賞受賞
DATA
- 氏名
- 金子陽一（かねこよういち）
- 会社名
- 株式会社ジットセレモニー
- 事業内容
-
・セレモニー事業部
冠婚葬祭に関わる事業（エンディングプロデューサー）
- 専門分野
-
・セレモニー事業部
人生における集大成の儀式を、人が生まれてきた意味とこれから生きていく人に念（おも）いを引き継ぐおごそかな時間を真心を込めて作り上げていきます。
- 特徴
- 生前相談はもとより、故人様の念（おも）いをくみ取り、ご要望に応じた提案をいたします。価格も事前見積りを提示し、透明感のある対応をさせていただきます。
- 職種
- 冠婚葬祭業
- 住所
-
〒400-0042
山梨県 甲府市高畑2-19-2
- 電話
-
055-221-8100
フリーダイヤル 0120-20-5222
- 営業時間
- 24時間対応
- 定休日
- なし
- ホームページ
- http://www.jit-s.co.jp
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