お客さまの要望を上手に反映させる家づくりのプロ
株式会社TOKU設計
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プロフィール
建築士 ／ 木村徳之プロの一番の強み
お客さまが使いやすく安らげる家づくりに全力を尽くします
住む人が心地よく、幸せに住んでいただける家づくりが理想だと考えています。多くの経験を生かし、お客さまとじっくり話し合った上で、ご意見を最大限反映させたプランを提案し、最後まで責任を持って携わります。
経歴
米沢市出身。米沢工高、日本工業大学卒業。
遠藤昭五建築設計事務所、平吹設計事務所勤務を経て
2020年、株式会社TOKU設計 開業
実績
《資格等》
一級建築士 国土交通大臣登録 第296067号
事務所登録 山形県知事登録 （1010）2079号
《所属団体》
一般社団法人 日本建築士事務所協会連合会 会員
一般社団法人 山形県建築士事務所協会 会員
山形ビジネスクラブ 会員
DATA
- 氏名
- 木村徳之（きむらのりゆき）
- 会社名
- 株式会社TOKU設計
- 事業内容
- 一般建築設計監理・注文住宅設計監理 （新築・増築・リノベーション他）
- 専門分野
- 住宅を中心に、事務所、公共施設など一般建築
- 職種
- 建築士
- 資格
-
一級建築士 国土交通大臣登録 第296067号
事務所登録 山形県知事登録 （1010）2079号
- 住所
-
〒990-2412
山形県 山形市松山2-3-10
- 電話
-
023-664-0602
- 営業時間
- 午前9時～午後6時
- 定休日
- 土曜日、日曜日
- お気軽にご相談下さい
- 新築・増改築住宅、リフォームやエクステリア周りまで、お気軽にご相談ください。また土地や施工者をお探しの方は弊社推薦の専門業者さまをご案内いたします。
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