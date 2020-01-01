プロフィール

住む人が心地よく、幸せに住んでいただける家づくりが理想だと考えています。多くの経験を生かし、お客さまとじっくり話し合った上で、ご意見を最大限反映させたプランを提案し、最後まで責任を持って携わります。

米沢市出身。米沢工高、日本工業大学卒業。 遠藤昭五建築設計事務所、平吹設計事務所勤務を経て 2020年、株式会社TOKU設計 開業

実績

《資格等》

一級建築士 国土交通大臣登録 第296067号

事務所登録 山形県知事登録 （1010）2079号



《所属団体》

一般社団法人 日本建築士事務所協会連合会 会員

一般社団法人 山形県建築士事務所協会 会員

山形ビジネスクラブ 会員

