高橋奈美恵プロ

高橋奈美恵

企業コンサルタント・研修講師・講演家

高橋奈美恵プロは山形新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

インタビュー
高橋奈美恵プロ
高橋奈美恵

企業コンサルタント・研修講師・講演家

桜オフィス

高橋奈美恵プロは山形新聞社が厳正なる審査をしたマイベストプロ山形の登録専門家です

専門知識×コンサルティングで企業の発展を一貫支援

保健師・看護師として培った医療知識に加え、女性幹部自衛官としての組織管理力と人材育成力を兼ね備える。さらにコンサルティングの視点を組み合わせ、健康経営や安全管理、緊急対応、人材育成を一貫して支援します

看護師・保健師免許×危機管理×マネジメントで人を育て、企業の発展に寄与する研修講師

企業に必要な「健康・安全・人材育成」を総合的に支援するプロ

資格

看護師免許
保健師免許

事業者情報

氏名
高橋奈美恵（たかはしなみえ）
職種
企業コンサルタント・研修講師・講演家
企業コンサルタント・研修講師・講演家
会社名
桜オフィス
事業内容
企業コンサルティング、企業研修、講演、人材育成／コミュニケーション／メンタルヘルス／モチベーションアップ／ハラスメント／キャリアアップ／社員教育等　
住所
〒999-3717
山形県東根市一本木3-11-13
営業時間
お問い合わせください

