高橋奈美恵
企業コンサルタント・研修講師・講演家
桜オフィス
専門知識×コンサルティングで企業の発展を一貫支援
保健師・看護師として培った医療知識に加え、女性幹部自衛官としての組織管理力と人材育成力を兼ね備える。さらにコンサルティングの視点を組み合わせ、健康経営や安全管理、緊急対応、人材育成を一貫して支援します
看護師・保健師免許×危機管理×マネジメントで人を育て、企業の発展に寄与する研修講師
企業に必要な「健康・安全・人材育成」を総合的に支援するプロ
資格
看護師免許
保健師免許
事業者情報
- 氏名
- 高橋奈美恵（たかはしなみえ）
- 職種
-
企業コンサルタント・研修講師・講演家
- 会社名
- 桜オフィス
- 事業内容
- 企業コンサルティング、企業研修、講演、人材育成／コミュニケーション／メンタルヘルス／モチベーションアップ／ハラスメント／キャリアアップ／社員教育等
- 住所
-
〒999-3717
山形県東根市一本木3-11-13
- 営業時間
- お問い合わせください
