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資格

宅地建物取引士
任意売却取扱主任者
AFP二級ファイナンシャル・プランニング技能士

事業者情報

氏名
我妻武浩（わがつまたけひろ）
職種
宅地建物取引士
宅地建物取引士
会社名
マックス不動産株式会社
事業内容
・不動産の売買・賃貸
・資金計画の提案
・民事信託コンサルティング
住所
〒990-0062
山形県山形市鈴川町三丁目4番9号
地図を見る
営業時間
9:30～17:00
ホームページ
https://max-estate.net/

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