早期売却をかなえる買い取りや、FP知識に基づく資金計画を提案
仲介はもちろん、最短2週間で現金化できる即時買い取りや買い取り保証サービスなど、スピーディーな売却で豊富な実績があります。購入時はFPの知識をもとに、無理のない資金計画をアドバイスします。
マイベストプロ・インタビュー
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マイベストプロ山形による取材記事
資格
宅地建物取引士
任意売却取扱主任者
AFP二級ファイナンシャル・プランニング技能士
事業者情報
- 氏名
- 我妻武浩（わがつまたけひろ）
- 職種
-
宅地建物取引士
宅地建物取引士
- 会社名
- マックス不動産株式会社
- 事業内容
- ・不動産の売買・賃貸
・資金計画の提案
・民事信託コンサルティング
- 住所
-
〒990-0062
山形県山形市鈴川町三丁目4番9号
- 営業時間
- 9:30～17:00
- ホームページ
- https://max-estate.net/
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