20年以上の実績で幅広い生活の困り事に対応
2005年創業、20年以上便利屋として活動。不用品回収やゴミ屋敷の清掃、住宅修繕、原状回復工事まで幅広く対応。経験豊富なスタッフ体制で、個人・法人問わず安定した品質のサービスを提供しています。
マイベストプロ・インタビュー
実家じまいなど多様なニーズに応え、暮らしの困り事を解消するべく便利屋として活動
電球1個の交換から暮らしの困り事に応える便利屋業のプロ
マイベストプロ山形による取材記事
事業者情報
- 氏名
- 森山敏雄（もりやまとしお）
- 職種
-
便利屋業、原状回復工事業
便利屋業、原状回復工事業
- 会社名
- 株式会社ラリーズ
- 事業内容
- 不用品回収・遺品整理・ゴミ屋敷の清掃
便利屋サービス
エアコンクリーニング
ハウスクリーニング
家具の移動・運搬・組み立て
水廻りメンテナンス
クロスメイク
原状回復工事
住宅修繕サービス
実家じまい
- 住所
-
〒998-0862
山形県酒田市曙町2-71-12
- 営業時間
- 8:00～18:00（土日祝を除く※土日・祝日の作業は予約制でのみ対応可。ご希望の方はお早めにご相談ください）
- ホームページ
- https://www.larrys-o.jp/
プロのインタビューを読む
電球1個の交換から暮らしの困り事に応える便利屋業のプロ