森山敏雄プロ

森山敏雄

便利屋業、原状回復工事業

森山敏雄プロは山形新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

森山敏雄プロ
森山敏雄

便利屋業、原状回復工事業

株式会社ラリーズ

森山敏雄プロは山形新聞社が厳正なる審査をしたマイベストプロ山形の登録専門家です

20年以上の実績で幅広い生活の困り事に対応

2005年創業、20年以上便利屋として活動。不用品回収やゴミ屋敷の清掃、住宅修繕、原状回復工事まで幅広く対応。経験豊富なスタッフ体制で、個人・法人問わず安定した品質のサービスを提供しています。

実家じまいなど多様なニーズに応え、暮らしの困り事を解消するべく便利屋として活動

電球1個の交換から暮らしの困り事に応える便利屋業のプロ

事業者情報

森山敏雄（もりやまとしお）
便利屋業、原状回復工事業
便利屋業、原状回復工事業
株式会社ラリーズ
不用品回収・遺品整理・ゴミ屋敷の清掃
便利屋サービス
エアコンクリーニング
ハウスクリーニング
家具の移動・運搬・組み立て
水廻りメンテナンス
クロスメイク
原状回復工事
住宅修繕サービス
実家じまい
〒998-0862
山形県酒田市曙町2-71-12
地図を見る
8:00～18:00（土日祝を除く※土日・祝日の作業は予約制でのみ対応可。ご希望の方はお早めにご相談ください）
https://www.larrys-o.jp/

