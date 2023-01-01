行政と建設現場、両方を知る実務力
地方公務員として約30年勤務。行政手続きの実情に精通し、1級土木施工管理技士として建設工事にも精通。依頼者と同じ目線で考え、制度と実務の両面から書類の先にある事業の未来を見据えた支援を行う。
建設業の現場と許認可制度に精通する行政書士が伴走し、事業活動をサポート
建設業の現場と行政をつなぐプロ
資格
行政書士
1級土木施工管理技士
測量士補
宅地建物取引士
事業者情報
- 氏名
- 井苅清実（いがりきよみ）
- 職種
行政書士
- 会社名
- 行政書士事務所みらい
- 事業内容
- ・建設業法関係業務
・飲食店営業／風営法関係業務
・会社設立関係業務 など
- 住所
〒990-0042
山形県山形市七日町一丁目2-36 CROSS七日町216
- 営業時間
平日9:00～21:00
土日祝日9:00～17:00
- 定休日
- 不定休
- ホームページ
- https://gyouseimirai2023.com/
