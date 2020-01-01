ファイナンシャルプランナー ／ 土門徹プロの一番の強み

渉外トップとして実績を残し多くのお客様の評価を得てきました

全世界の保険外交員の営業成績上位5％が加入できる組織MDRT会員であり、その会員の最上位ランクTOT会員です。TOT会員は県内で一人です。（MDRT国内会員9363人、TOT会員274人2021年度）