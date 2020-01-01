国際機関が認めたトップセールスマン 生命保険・損害保険のプロ
株式会社ゲイン
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プロフィール
ファイナンシャルプランナー ／ 土門徹プロの一番の強み
渉外トップとして実績を残し多くのお客様の評価を得てきました
全世界の保険外交員の営業成績上位5％が加入できる組織MDRT会員であり、その会員の最上位ランクTOT会員です。TOT会員は県内で一人です。（MDRT国内会員9363人、TOT会員274人2021年度）
経歴
鶴岡市出身。青山学院大学卒業。
地方銀行、大手生命保険会社勤務
2020年、株式会社ゲイン入社。仙台支社長就任。
実績
Million Dollar Round Table (MDRT) Top 0f the Table(TOT)会員
大手生命保険会社全国最高位 社長賞受賞（約5200名中）
地方銀行優秀成績行員 全渉外1位
DATA
- 氏名
- 土門徹（どもんとおる）
- 会社名
- 株式会社ゲイン
- 事業内容
-
生命保険、損害保険、LED代理店
法人個人を問わず、保険のことなら幅広く対応します。
- 特徴
- 25年間の銀行、生命保険、証券業務経験による圧倒的な実務経験から、さまざまな相談に対応することができます。
- 職種
-
保険代理業
コンサルティング業
ファイナンシャルプランナー
- 住所
-
〒994-0083
山形県 天童市芳賀タウン南2-5-10
- 電話
-
090-5234-9917
022-393-9588（仙台事務所）
- 営業時間
- ご相談に応じます
- 定休日
- 不定休（ご相談に応じます）
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