地元の頼れるプロが集まる
AREA

Mybestpro Members

小原和也プロ

小原和也

機械器具設置業

小原和也プロは北日本新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

マイベストプロ・
インタビュー
北日本新聞社
小原和也プロ
専門家

Mybestpro Members

小原和也

機械器具設置業

株式会社トヤマ重搬

小原和也プロは北日本新聞社が厳正なる審査をしたマイベストプロ富山の登録専門家です

重量物の運搬や搬入、搬出、据え付け、解体はお任せ

100キロ程度から数十トンまでの重量物に対応しています。100トンを超える場合でも、分割して対応することが可能。『間口が狭い』『手前に障害物がある』といったケースにも柔軟に応じます。

マイベストプロ・インタビュー

丁寧かつ迅速な作業とチームワークで、重量物を運搬、搬入・搬出、据え付け、解体

重量物の運搬、搬入・搬出、据え付けのプロ

マイベストプロ富山による取材記事

資格

一般建設業許可
産業廃棄物収集運搬業許可
第一種フロン類充填回収業者

事業者情報

氏名
小原和也（おばらかずや）
職種
機械器具設置業
機械器具設置業
会社名
株式会社トヤマ重搬
事業内容
重量物の運搬、搬出、搬入、据え付け、解体
倉庫業
産業廃棄物収集運搬
足場組み立て、鉄骨組み立て
住所
〒930-2225
富山県富山市寺島1256-2
地図を見る
営業時間
8:00～17:00
定休日
土日祝
ホームページ
http://www.toyama-juhan.com/

プロのインタビューを読む

重量物の運搬、搬入・搬出、据え付けのプロ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ富山
  3. 富山のくらし
  4. 富山の運送・物流
  5. 小原和也

小原和也プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼