重量物の運搬や搬入、搬出、据え付け、解体はお任せ
100キロ程度から数十トンまでの重量物に対応しています。100トンを超える場合でも、分割して対応することが可能。『間口が狭い』『手前に障害物がある』といったケースにも柔軟に応じます。
丁寧かつ迅速な作業とチームワークで、重量物を運搬、搬入・搬出、据え付け、解体
重量物の運搬、搬入・搬出、据え付けのプロ
資格
一般建設業許可
産業廃棄物収集運搬業許可
第一種フロン類充填回収業者
事業者情報
- 氏名
- 小原和也（おばらかずや）
- 職種
機械器具設置業
機械器具設置業
- 会社名
- 株式会社トヤマ重搬
- 事業内容
- 重量物の運搬、搬出、搬入、据え付け、解体
倉庫業
産業廃棄物収集運搬
足場組み立て、鉄骨組み立て
- 住所
〒930-2225
富山県富山市寺島1256-2
- 営業時間
- 8:00～17:00
- 定休日
- 土日祝
- ホームページ
- http://www.toyama-juhan.com/
