餘久保優介プロ

餘久保優介

内装業

餘久保優介プロは北日本新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

インタビュー
北日本新聞社
餘久保優介プロ
餘久保優介

内装業

インテリアファイン株式会社

餘久保優介プロは北日本新聞社が厳正なる審査をしたマイベストプロ富山の登録専門家です

自由な発想と技術で顧客が望む空間をつくる

和紙や天然素材を使った壁紙や、オリジナルのデザインをプリントした壁紙を使うなど、依頼主の要望に応じた空間づくりを得意とします。丁寧で美しい仕上がりが評価され、有名建築家からの案件を任された実績も

多彩なデザインの壁紙で自分らしく過ごせる、心豊かな空間づくりをサポート

技や素材にこだわり心地よいオリジナル空間をつくりだすプロ

事業者情報

氏名
餘久保優介（よくぼゆうすけ）
職種
内装業
会社名
インテリアファイン株式会社
事業内容
内装工事
（軽天工事、天井の内装仕上げ、壁貼り工事、間仕切り工事、防音工事、畳・ふすま工事、カーテン工事、照明工事、壁紙の張替え、大工工事）
リフォーム工事
（トイレ入れ替え、鈑金張替え、塗装工事）
住所
〒930-0992
富山県富山市新庄町50-2
営業時間
お問い合わせください
ホームページ
https://interior-fine.com/

技や素材にこだわり心地よいオリジナル空間をつくりだすプロ

