自由な発想と技術で顧客が望む空間をつくる
和紙や天然素材を使った壁紙や、オリジナルのデザインをプリントした壁紙を使うなど、依頼主の要望に応じた空間づくりを得意とします。丁寧で美しい仕上がりが評価され、有名建築家からの案件を任された実績も
多彩なデザインの壁紙で自分らしく過ごせる、心豊かな空間づくりをサポート
技や素材にこだわり心地よいオリジナル空間をつくりだすプロ
事業者情報
- 氏名
- 餘久保優介（よくぼゆうすけ）
- 職種
内装業
- 会社名
- インテリアファイン株式会社
- 事業内容
- 内装工事
（軽天工事、天井の内装仕上げ、壁貼り工事、間仕切り工事、防音工事、畳・ふすま工事、カーテン工事、照明工事、壁紙の張替え、大工工事）
リフォーム工事
（トイレ入れ替え、鈑金張替え、塗装工事）
- 住所
-
〒930-0992
富山県富山市新庄町50-2
- 営業時間
- お問い合わせください
- ホームページ
- https://interior-fine.com/
