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五十嵐尚寛プロ

五十嵐尚寛

宗教用具販売業

五十嵐尚寛プロは北日本新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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五十嵐尚寛

宗教用具販売業

株式会社五十嵐仏壇店

五十嵐尚寛プロは北日本新聞社が厳正なる審査をしたマイベストプロ富山の登録専門家です

メーカーの知見を生かし仏壇の製造から販売、修理、清掃まで対応

富山仏壇のメーカーとして木地作りから塗装、組み立てまで手掛ける。メーカーの知見を生かし、要望を聞いた上で適切な商品を提案。多様なお仏壇・仏具・神具の販売も行う他、仏壇の修理、清掃に至るまで幅広く対応。

マイベストプロ・インタビュー

創業から百余年、日々の感謝を伝え「一家の心のよりどころ」となる仏壇を提案

製造から販売、修理、清掃まで手掛ける仏壇のプロ

マイベストプロ富山による取材記事

事業者情報

氏名
五十嵐尚寛（いがらしなおひろ）
職種
宗教用具販売業
宗教用具販売業
会社名
株式会社五十嵐仏壇店
事業内容
仏壇の製造・修繕
仏壇・仏具用品・神具用品の販売
住所
〒937-0046
富山県魚津市上村木1-1-10
富山店：富山市太郎丸西町2-4-12 大光寺工場：魚津市大光寺993-1
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営業時間
8：30～18：30
定休日
毎週火曜日
ホームページ
https://obutsudan.info/

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