メーカーの知見を生かし仏壇の製造から販売、修理、清掃まで対応
富山仏壇のメーカーとして木地作りから塗装、組み立てまで手掛ける。メーカーの知見を生かし、要望を聞いた上で適切な商品を提案。多様なお仏壇・仏具・神具の販売も行う他、仏壇の修理、清掃に至るまで幅広く対応。
マイベストプロ・インタビュー
創業から百余年、日々の感謝を伝え「一家の心のよりどころ」となる仏壇を提案
製造から販売、修理、清掃まで手掛ける仏壇のプロ
マイベストプロ富山による取材記事
事業者情報
- 氏名
- 五十嵐尚寛（いがらしなおひろ）
- 職種
-
宗教用具販売業
宗教用具販売業
- 会社名
- 株式会社五十嵐仏壇店
- 事業内容
- 仏壇の製造・修繕
仏壇・仏具用品・神具用品の販売
- 住所
-
〒937-0046
富山県魚津市上村木1-1-10
富山店：富山市太郎丸西町2-4-12 大光寺工場：魚津市大光寺993-1
- 営業時間
- 8：30～18：30
- 定休日
- 毎週火曜日
- ホームページ
- https://obutsudan.info/
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