メーカーの知見を生かし仏壇の製造から販売、修理、清掃まで対応

富山仏壇のメーカーとして木地作りから塗装、組み立てまで手掛ける。メーカーの知見を生かし、要望を聞いた上で適切な商品を提案。多様なお仏壇・仏具・神具の販売も行う他、仏壇の修理、清掃に至るまで幅広く対応。