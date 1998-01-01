豊富な品揃えで『花があるくらし』を提案する花のプロ
株式会社フラワーマーケット米子
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お問い合わせ
- 0859-30-3878
プロフィール
髙根純子プロの一番の強み
日常のお買物ついでにお花もお買い上げいただくことが出来ます
スーパーマーケット「まるごう」23店、米子市・倉吉市・境港市・安来市・松江市・出雲市などお近くのお店で日常のお花、お供花からギフトのご注文の承りまで取り扱っています。
経歴
和歌山県出身。
1998年に鳥取県米子市で株式会社フラワーマーケット米子の前身となる生花販売店のオーナーとなる。
2011年に株式会社フラワーマーケット米子の代表取締役に就任し、生花店『chou chou・fleur（シュシュ・フルール）』を各地で展開。
実績
本店・支店、スーパーマーケット『まるごう』内の各店舗での生花アイテムの販売、『中海葬儀社』各ホールへの供花提供、各種慶弔行事・イベントへの生花アイテム出展など
DATA
- 氏名
- 髙根純子（たかねじゅんこ）
- 会社名
- 株式会社フラワーマーケット米子
- 事業内容
- 生花販売業
- 専門分野
- 店舗販売、各種慶弔行事・イベントへの生花アイテム提供
- 職種
- 生花販売業（小売業）
- 住所
-
〒683-0853
鳥取県 米子市両三柳2902-5
- 電話
-
0859-30-3878
（本店）
- 営業時間
-
10:00～19:00（本店）
※境港店、米子南店、東福原店、安来店は9:00～22:00
（ただし接客対応は18時まで。まるごう各店の営業時間に準じる）
- 定休日
- 元日のみ休業（全店） 但し、本店のみ水曜日 他不定休あり
- ホームページ
- http://chouchou-fleur.com
- 本店以外の住所
-
〈境港店〉
〒684-0003 鳥取県境港市浜ノ町112（まるごう境港ターミナル店内）
〈米子南〉
〒683-0032 鳥取県米子市陽田町36-1（まるごう米子南店内）
〈東福原店〉
〒683-0802 鳥取県米子市東福原6-11-7（まるごう東福原店内）
〈安来店〉
〒692-0011 島根県安来市安来町外浜865-1（まるごう安来店内）
- 配送可能エリア
-
鳥取県米子市から鳥取県倉吉市まで
鳥取県米子市から島根県出雲市まで
（応相談、一部例外あり）
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