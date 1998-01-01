プロフィール

スーパーマーケット「まるごう」23店、米子市・倉吉市・境港市・安来市・松江市・出雲市などお近くのお店で日常のお花、お供花からギフトのご注文の承りまで取り扱っています。

日常のお買物ついでにお花もお買い上げいただくことが出来ます

実績

本店・支店、スーパーマーケット『まるごう』内の各店舗での生花アイテムの販売、『中海葬儀社』各ホールへの供花提供、各種慶弔行事・イベントへの生花アイテム出展など

