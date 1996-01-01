ECサイトやDXで経営戦略を支えるコンサルタント
株式会社ビジョナリーデザイン
プロフィール
Webプロデューサー ／ 稲川博プロの一番の強み
経営に役立つECサイト制作やDX推進で企業の成長を導く
大手企業でのデジタルマーケティングやコンテンツ制作の経験をもとに、戦略的なECサイト制作やDX推進を提案します。「長いお付き合い」をモットーに、ECサイトではPRや運用もトータルで対応できます。
経歴
1989年 株式会社シイエム・シイ
テクニカルライターとして、主にトヨタ自動車のサービスマニュアルやオーナーズマニュア
ルを制作。
1996年 パナソニック株式会社に出向
エンジニア向けLSI仕様書などを制作。
2005年 トヨタ自動車株式会社に出向
新規プロジェクトを多数担当。レクサスのブランド戦略立案、モーターショー関連のデジタル
マーケティング・コンテンツ制作などに携わる。
2012年 トヨタモーターセールス＆マーケティング株式会社に客先異動
トヨタ・レクサスブランドのコーポレート戦略・ブランド戦略立案を担当。
2014年 株式会社シイエム・シイに戻り、モーターショー向け映像、VRコンテンツ、展示物などを
企画・制作。
2016年 慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科 客員研究員に就任
2016年 株式会社TYO
テレビCMを中心に、広告制作に携わる。
2017年 株式会社ビジョナリーデザイン設立
実績
＜主な制作実績＞
・オンラインイベント「Climbers 2020（クライマーズ）」：Webサイト
・豊田市観光ガイド：Webサイト
・トヨタ自動車株式会社 社会貢献活動「sMiLES」：リーフレット冊子、PR映像
・トヨタ自動車株式会社 カーシェアリングサービス「Ha:mo」：PR映像・Webサイト
・株式会社ベネッセコーポレーション 「たまひよ」離乳食レシピ：Instagram動画
・特定非営利活動法人桜島ミュージアム「SAKURAJIMA TSUBAKI」：ECサイト（椿オイル）
・FURUTA：ECサイト（和装ブランド）
DATA
- 氏名
- 稲川博（いながわひろし）
- 会社名
- 株式会社ビジョナリーデザイン
- 事業内容
-
■ホームページ制作
ECサイト、コーポレートサイト、店舗サイトなど
■DXコンサルティング
IT化支援、テレワーク導入などにも対応
■デジタルマーケティング・ブランディング
SNSを活用したPR戦略など
- 取扱分野
-
・Webサイト、ECサイト制作
・DX支援、ITコンサルティング
・デジタルマーケティング
・PR戦略、ブランディング
・VTuber、インフルエンサーマーケティング
・映像制作、オンライン配信
・360°VR、ARコンテンツ制作
・建築パース、内外装デザイン設計
- 特徴
- ECサイト開発・運用サービス「Shopify」のパートナー企業として、デザイン性の高いECサイトを、コストを抑えて制作します。PR戦略や運用までワンストップで対応し、売り上げアップを導きます。また製造・建築業の企業向けに、業務を効率化し経営戦略につなげるDXコンサルティングを行っています。
- 職種
- Webプロデューサー
- 住所
-
〒100-0013
東京都 千代田区霞ヶ関1-4-1 日土地ビル2F SENQ霞ヶ関
- 電話
-
03-4405-5225
- 営業時間
- 9:00～21:00
- 定休日
- 土曜日・日曜日、祝日
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株式会社ビジョナリーデザイン
担当稲川博（いながわひろし）