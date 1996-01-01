プロフィール

大手企業でのデジタルマーケティングやコンテンツ制作の経験をもとに、戦略的なECサイト制作やDX推進を提案します。「長いお付き合い」をモットーに、ECサイトではPRや運用もトータルで対応できます。

経歴

1989年 株式会社シイエム・シイ

テクニカルライターとして、主にトヨタ自動車のサービスマニュアルやオーナーズマニュア

ルを制作。

1996年 パナソニック株式会社に出向

エンジニア向けLSI仕様書などを制作。

2005年 トヨタ自動車株式会社に出向

新規プロジェクトを多数担当。レクサスのブランド戦略立案、モーターショー関連のデジタル

マーケティング・コンテンツ制作などに携わる。

2012年 トヨタモーターセールス＆マーケティング株式会社に客先異動

トヨタ・レクサスブランドのコーポレート戦略・ブランド戦略立案を担当。

2014年 株式会社シイエム・シイに戻り、モーターショー向け映像、VRコンテンツ、展示物などを

企画・制作。

2016年 慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科 客員研究員に就任

2016年 株式会社TYO

テレビCMを中心に、広告制作に携わる。

2017年 株式会社ビジョナリーデザイン設立

