相続や社会福祉法人の財務会計に特化した専門性の高いサービス
相続・事業承継の豊富な知見をもとに、相続では全件書面添付による安心を提供し、社会福祉法人に特化した財務・会計支援では、IT導入支援を通じた専門性の高いサービスを提供。地域の人々の笑顔を守ります。
マイベストプロ・インタビュー
社会や暮らしに希望を見いだせるよう、資産やサービスによどみのない循環を
個人の相続と特殊法人の財務・会計支援で地域の笑顔を守る税理士
マイベストプロ東京による取材記事
資格
税理士
行政書士
事業者情報
- 氏名
- 鈴木博之（すずきひろゆき）
- 職種
-
税理士・行政書士
税理士・行政書士
- 事務所名
- 鈴木博之税理士事務所・鈴木博之行政書士事務所
- 事業内容
- ・生前の相続対策
・相続税・贈与税の申告
・遺産整理業務
・準確定申告
・公正証書遺言作成サポート
・不動産の承継サポート
・株式の承継サポート
・社会福祉法人の顧問業務(IT化導入支援含む)
・経営計画の予算策定支援
・WAM NET 掲載に必要な資料の提供
・消費税税務申告および書面添付
- 住所
-
〒111-0032
東京都台東区浅草3丁目19番8号
- 営業時間
-
9:00～18:00
※土・日・祝日も対応
- ホームページ
- https://souzoku-anshinn.tkcnf.com/
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