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鈴木博之

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鈴木博之

税理士・行政書士

鈴木博之税理士事務所・鈴木博之行政書士事務所

相続や社会福祉法人の財務会計に特化した専門性の高いサービス

相続・事業承継の豊富な知見をもとに、相続では全件書面添付による安心を提供し、社会福祉法人に特化した財務・会計支援では、IT導入支援を通じた専門性の高いサービスを提供。地域の人々の笑顔を守ります。

マイベストプロ・インタビュー

社会や暮らしに希望を見いだせるよう、資産やサービスによどみのない循環を

個人の相続と特殊法人の財務・会計支援で地域の笑顔を守る税理士

マイベストプロ東京による取材記事

資格

税理士
行政書士

事業者情報

氏名
鈴木博之（すずきひろゆき）
職種
税理士・行政書士
税理士・行政書士
事務所名
鈴木博之税理士事務所・鈴木博之行政書士事務所
事業内容
・生前の相続対策
・相続税・贈与税の申告
・遺産整理業務
・準確定申告
・公正証書遺言作成サポート
・不動産の承継サポート
・株式の承継サポート
・社会福祉法人の顧問業務(IT化導入支援含む)
・経営計画の予算策定支援
・WAM NET 掲載に必要な資料の提供
・消費税税務申告および書面添付
住所
〒111-0032
東京都台東区浅草3丁目19番8号
地図を見る
営業時間
9:00～18:00
※土・日・祝日も対応
ホームページ
https://souzoku-anshinn.tkcnf.com/

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個人の相続と特殊法人の財務・会計支援で地域の笑顔を守る税理士

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