経営課題・戦略から逆算する採用設計力
要件にあった人材を紹介するにとどまらない採用支援。経営背景から要件を設計し、マッチング、入社後フォローまで一貫支援。企業と候補者双方の期待値をすり合わせて、長期的な活躍につなげる採用を実現します。
マイベストプロ・インタビュー
企業の成長フェーズに即したプロフェッショナルを紹介し、持続可能な事業活動を支援
経営戦略を支える採用設計コンサルタント
マイベストプロ東京による取材記事
資格
有料職業紹介事業許可
事業者情報
- 氏名
- 吉岡美香（よしおかみか）
- 職種
-
人材紹介コンサルタント
人材紹介コンサルタント
- 会社名
- 株式会社レックスアドバイザーズ
- 事業内容
- 会計・税務・経理・財務分野に特化した転職エージェント事業
企業向け人材紹介・人材派遣事業
採用コンサルティング事業
- 住所
-
〒102-0093
東京都千代田区平河町2丁目16番1号 平河町森タワー12階
- 受付時間
- 問い合わせフォームより随時受け付けています
- ホームページ
- https://www.career-adv.jp/
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