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吉岡美香

人材紹介コンサルタント

株式会社レックスアドバイザーズ

経営課題・戦略から逆算する採用設計力

要件にあった人材を紹介するにとどまらない採用支援。経営背景から要件を設計し、マッチング、入社後フォローまで一貫支援。企業と候補者双方の期待値をすり合わせて、長期的な活躍につなげる採用を実現します。

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企業の成長フェーズに即したプロフェッショナルを紹介し、持続可能な事業活動を支援

経営戦略を支える採用設計コンサルタント

マイベストプロ東京による取材記事

資格

有料職業紹介事業許可

事業者情報

氏名
吉岡美香（よしおかみか）
職種
人材紹介コンサルタント
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会社名
株式会社レックスアドバイザーズ
事業内容
会計・税務・経理・財務分野に特化した転職エージェント事業
企業向け人材紹介・人材派遣事業
採用コンサルティング事業
住所
〒102-0093
東京都千代田区平河町2丁目16番1号　平河町森タワー12階
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受付時間
問い合わせフォームより随時受け付けています
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https://www.career-adv.jp/

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