3500件超の支援実績。現場で使える実効性あるルール作り
PマークやISMS、AIMSの認証取得から運用まで一貫支援し、支援実績は3500件超。形式的な取得にとどまらず、企業の実情に応じたリスク対策を重視し、継続的に取り組める体制づくりをサポートします。
マイベストプロ・インタビュー
AI活用時代に求められる「守れる会社」のつくり方
企業の情報セキュリティー体制構築を支援する専門家
マイベストプロ東京による取材記事
事業者情報
- 氏名
- プライバシーザムライ中康二（ぷらいばしーざむらいなかこうじ）
- 職種
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情報セキュリティー対策コンサルタント
情報セキュリティー対策コンサルタント
- 会社名
- オプティマ・ソリューションズ株式会社
- 事業内容
- 情報セキュリティーに関するコンサルティング：プライバシーマーク（Pマーク）・ISO/IEC 27001（ISMS）・ISO/IEC 42001（AIMS）認証取得支援、社内教育（eラーニングなどの提供） ほか
- 住所
-
〒105-0003
東京都港区西新橋1-18-6 クロスオフィス内幸町5階
- 営業時間
- 9:30～18:00
- ホームページ
- https://www.optima-solutions.co.jp/
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