地元の頼れるプロが集まる
AREA

Mybestpro Members

プライバシーザムライ中康二プロ

プライバシーザムライ中康二

情報セキュリティー対策コンサルタント
マイベストプロ・
インタビュー
朝日新聞
プライバシーザムライ中康二プロ
専門家

Mybestpro Members

プライバシーザムライ中康二

情報セキュリティー対策コンサルタント

オプティマ・ソリューションズ株式会社

3500件超の支援実績。現場で使える実効性あるルール作り

PマークやISMS、AIMSの認証取得から運用まで一貫支援し、支援実績は3500件超。形式的な取得にとどまらず、企業の実情に応じたリスク対策を重視し、継続的に取り組める体制づくりをサポートします。

マイベストプロ・インタビュー

AI活用時代に求められる「守れる会社」のつくり方

企業の情報セキュリティー体制構築を支援する専門家

マイベストプロ東京による取材記事

事業者情報

氏名
プライバシーザムライ中康二（ぷらいばしーざむらいなかこうじ）
職種
情報セキュリティー対策コンサルタント
情報セキュリティー対策コンサルタント
会社名
オプティマ・ソリューションズ株式会社
事業内容
情報セキュリティーに関するコンサルティング：プライバシーマーク（Pマーク）・ISO/IEC 27001（ISMS）・ISO/IEC 42001（AIMS）認証取得支援、社内教育（eラーニングなどの提供）　ほか
住所
〒105-0003
東京都港区西新橋1-18-6　クロスオフィス内幸町5階
地図を見る
営業時間
9:30～18:00
ホームページ
https://www.optima-solutions.co.jp/

プロのインタビューを読む

企業の情報セキュリティー体制構築を支援する専門家

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ東京
  3. 東京のビジネス
  4. 東京の情報セキュリティ
  5. プライバシーザムライ中康二

プライバシーザムライ中康二プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼