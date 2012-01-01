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川居宗則

メガバンク支店長の経験を持つ資金調達に強いコンサルタント

川居宗則（かわいむねのり） ／ 資金調達コンサルタント

経営デザインコンサルティングオフィス

プロフィール

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資金調達コンサルタント ／ 川居宗則プロの一番の強み

メガバンクの融資担当から支店長まで約30年の経験知を伝授

メガバンクで約30年、融資審査や支店長経験に基づく「資金調達セミナー」で豊富な実績を誇ります。金融機関との付き合い方や事業計画書の作り方など、具体的なノウハウを伝え、スムーズな資金調達を導きます。

経歴

1987年　慶応義塾大学経済学部 卒業

＜職歴＞
1987年4月　三井銀行（現 三井住友銀行）入社
主に融資業務、審査業務に従事。阪神淡路大震災後の地域復興支援を経て、愛知県・野並支店、埼玉県・浦和支店の支店長を歴任
2019年9月　三井住友銀行を退社
2020年　「経営デザインコンサルティングオフィス」開設

＜その他＞
2012年9月　東日本大震災後の気仙沼市仮設商店街を支援　バルイベントを支援

DATA

氏名
川居宗則（かわいむねのり）
会社名
経営デザインコンサルティングオフィス
事業内容
・セミナー講師・執筆：「有利な資金調達法と上手な金融機関との付き合い方」「アフターコロナに向けた事業計画書作成」など
・コンサルティング：資金繰り安定化支援、事業計画書作成支援、創業サポートほか
職種
資金調達コンサルタント
資格
中小企業診断士
1級ファイナンシャル・プランニング技能士
1級販売士
住所
〒157-0072
東京都 世田谷区祖師谷
営業時間
10:00～18:00
定休日
土・日曜日、祝日
ホームページ
https://keieidesign.net/
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