メガバンク支店長の経験を持つ資金調達に強いコンサルタント
経営デザインコンサルティングオフィス
プロフィール
資金調達コンサルタント ／ 川居宗則プロの一番の強み
メガバンクの融資担当から支店長まで約30年の経験知を伝授
メガバンクで約30年、融資審査や支店長経験に基づく「資金調達セミナー」で豊富な実績を誇ります。金融機関との付き合い方や事業計画書の作り方など、具体的なノウハウを伝え、スムーズな資金調達を導きます。
経歴
1987年 慶応義塾大学経済学部 卒業
＜職歴＞
1987年4月 三井銀行（現 三井住友銀行）入社
主に融資業務、審査業務に従事。阪神淡路大震災後の地域復興支援を経て、愛知県・野並支店、埼玉県・浦和支店の支店長を歴任
2019年9月 三井住友銀行を退社
2020年 「経営デザインコンサルティングオフィス」開設
＜その他＞
2012年9月 東日本大震災後の気仙沼市仮設商店街を支援 バルイベントを支援
DATA
- 氏名
- 川居宗則（かわいむねのり）
- 会社名
- 経営デザインコンサルティングオフィス
- 事業内容
-
・セミナー講師・執筆：「有利な資金調達法と上手な金融機関との付き合い方」「アフターコロナに向けた事業計画書作成」など
・コンサルティング：資金繰り安定化支援、事業計画書作成支援、創業サポートほか
- 職種
- 資金調達コンサルタント
- 資格
-
中小企業診断士
1級ファイナンシャル・プランニング技能士
1級販売士
- 住所
-
〒157-0072
東京都 世田谷区祖師谷
- 営業時間
- 10:00～18:00
- 定休日
- 土・日曜日、祝日
- ホームページ
- https://keieidesign.net/