地元の頼れるプロが集まる
AREA

Mybestpro Members

ヤギシタヨシカツプロ

ヤギシタヨシカツ

カメラマン
マイベストプロ・
インタビュー
朝日新聞
ヤギシタヨシカツプロ
専門家

Mybestpro Members

ヤギシタヨシカツ

カメラマン

フランキンセンス合同会社

ターゲット顧客の気持ちをつかむ写真・映像を撮影する

大手企業の広告を手がけた経験を生かし、ターゲットの目にとまる写真や映像を撮影。プロモーションもサポート。ECサイトに掲載する写真を変えるだけで、アクセス数や売り上げの変化が見込めます。

マイベストプロ・インタビュー

コンサルティングの視点で、売り上げアップにつながる写真や動画を撮影

売り上げにつながるプロモーション写真・映像を撮るカメラマン

マイベストプロ東京による取材記事

事業者情報

氏名
ヤギシタヨシカツ（やぎしたよしかつ）
職種
カメラマン
カメラマン
会社名
フランキンセンス合同会社
事業内容
写真、映像の撮影、制作
不動産業
各種イベント、セミナー及び講習会の企画、制作、運営及び管理
有価証券・金融商品等の保有、売買並びにその他の投資事業
小物類の製造、販売
前各号に附帯又は関連する一切の事業
住所
〒351-0111
埼玉県和光市下新倉2-31-28グラスコート508
地図を見る
営業時間
お問い合わせください
ホームページ
https://frankin.co.jp/

プロのインタビューを読む

売り上げにつながるプロモーション写真・映像を撮るカメラマン

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ東京
  3. 東京の趣味
  4. 東京の写真撮影・カメラ
  5. ヤギシタヨシカツ

ヤギシタヨシカツプロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼