ターゲット顧客の気持ちをつかむ写真・映像を撮影する
大手企業の広告を手がけた経験を生かし、ターゲットの目にとまる写真や映像を撮影。プロモーションもサポート。ECサイトに掲載する写真を変えるだけで、アクセス数や売り上げの変化が見込めます。
コンサルティングの視点で、売り上げアップにつながる写真や動画を撮影
売り上げにつながるプロモーション写真・映像を撮るカメラマン
マイベストプロ東京による取材記事
事業者情報
- 氏名
- ヤギシタヨシカツ（やぎしたよしかつ）
- 職種
-
カメラマン
- 会社名
- フランキンセンス合同会社
- 事業内容
- 写真、映像の撮影、制作
不動産業
各種イベント、セミナー及び講習会の企画、制作、運営及び管理
有価証券・金融商品等の保有、売買並びにその他の投資事業
小物類の製造、販売
前各号に附帯又は関連する一切の事業
- 住所
-
〒351-0111
埼玉県和光市下新倉2-31-28グラスコート508
- 営業時間
- お問い合わせください
- ホームページ
- https://frankin.co.jp/
