01. CREATIVE

映像・デザイン制作部門

•映像コンテンツ制作

- 企画・構成 / ディレクション / 撮影 / 編集 / CG / アニメーション

•ライブ撮影・配信

- 企画 / 撮影 / 配信技術 / 設営 / オペレーション

•Webサイト制作

- 企画・構成 / デザイン / コーディング / ディレクション

•販促物制作

- ロゴ / ポスター / チラシ / パンフレット / スチール撮影



02. PLANNING & PRODUCTION

戦略・プロモーション領域

•ブランディング

- 企画 / 戦略提案 / 顧客分析 / コピーライティング / プロデュース

•PR・マーケティング

- PR戦略 / SNS運用 / Web活用提案 / マーケティング支援

•イベント企画・運営

- 会場提案 / 演出・ディレクション / 販売戦略 / プロモーション設計

•空間デザイン

- 展示会・イベント等の空間演出とディレクション



03. STUDIO

スタジオ関連事業

•クイックスタジオ世田谷（撮影スタジオ運営・管理）

•特殊撮影

- LEDビジョン / クロマキー合成 / 特機・ワイヤー撮影

•機材レンタル

- 撮影 / 照明 / 配信 / 音声機材 など

•スタジオコンサルティング

- 新規スタジオ立ち上げ支援



04. SCHOOL / CONSULTING

教育・コンサルティング事業

•映像教育事業

- 一般社団法人日本映像クリエイター協会「V.LABアカデミー」の運営

•セミナー開催

- 宣伝会議講師 / 高校・大学・企業向け授業 / 出版

•コンサルティング事業

- 企業ブランディング / 戦略企画 / 運営支援

•AIマネジメント

- プロンプト設計 / コンテンツ生成支援