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本田祐太郎プロ

本田祐太郎

総合クリエイティブプロデューサー
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本田祐太郎

総合クリエイティブプロデューサー

株式会社スリーダブリュー

絶対にワクワクする面白いものを創り続けること

映像制作・ブランディング・スタジオ運営・教育事業を展開。「絶対にワクワクする面白いもの」で未来をプロデュースし、戦略から企画・制作・運用までワンストップで提供。感性と実行力を融合した価値創造に挑む。

マイベストプロ・インタビュー

「ワクワク」で企業を動かす、クリエイティブとプロデュースの力

「ワクワク」を具現化する総合クリエイティブプロデューサー

マイベストプロ東京による取材記事

事業者情報

氏名
本田祐太郎（ほんだゆうたろう）
職種
総合クリエイティブプロデューサー
総合クリエイティブプロデューサー
会社名
株式会社スリーダブリュー
事業内容
01. CREATIVE
映像・デザイン制作部門
•映像コンテンツ制作
　- 企画・構成 / ディレクション / 撮影 / 編集 / CG / アニメーション
•ライブ撮影・配信
　- 企画 / 撮影 / 配信技術 / 設営 / オペレーション
•Webサイト制作
　- 企画・構成 / デザイン / コーディング / ディレクション
•販促物制作
　- ロゴ / ポスター / チラシ / パンフレット / スチール撮影

02. PLANNING & PRODUCTION
戦略・プロモーション領域
•ブランディング
　- 企画 / 戦略提案 / 顧客分析 / コピーライティング / プロデュース
•PR・マーケティング
　- PR戦略 / SNS運用 / Web活用提案 / マーケティング支援
•イベント企画・運営
　- 会場提案 / 演出・ディレクション / 販売戦略 / プロモーション設計
•空間デザイン
　- 展示会・イベント等の空間演出とディレクション

03. STUDIO
スタジオ関連事業
•クイックスタジオ世田谷（撮影スタジオ運営・管理）
•特殊撮影
　- LEDビジョン / クロマキー合成 / 特機・ワイヤー撮影
•機材レンタル
　- 撮影 / 照明 / 配信 / 音声機材 など
•スタジオコンサルティング
　- 新規スタジオ立ち上げ支援

04. SCHOOL / CONSULTING
教育・コンサルティング事業
•映像教育事業
　- 一般社団法人日本映像クリエイター協会「V.LABアカデミー」の運営
•セミナー開催
　- 宣伝会議講師 / 高校・大学・企業向け授業 / 出版
•コンサルティング事業
　- 企業ブランディング / 戦略企画 / 運営支援
•AIマネジメント
　- プロンプト設計 / コンテンツ生成支援
住所
〒156-0051
東京都世田谷区宮坂1-21-20　アサヒビル2階クイックスタジオ世田谷
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営業時間
お問い合わせください
ホームページ
https://www.3www.co.jp/

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