絶対にワクワクする面白いものを創り続けること
映像制作・ブランディング・スタジオ運営・教育事業を展開。「絶対にワクワクする面白いもの」で未来をプロデュースし、戦略から企画・制作・運用までワンストップで提供。感性と実行力を融合した価値創造に挑む。
マイベストプロ・インタビュー
「ワクワク」で企業を動かす、クリエイティブとプロデュースの力
「ワクワク」を具現化する総合クリエイティブプロデューサー
マイベストプロ東京による取材記事
事業者情報
- 氏名
- 本田祐太郎（ほんだゆうたろう）
- 職種
-
総合クリエイティブプロデューサー
総合クリエイティブプロデューサー
- 会社名
- 株式会社スリーダブリュー
- 事業内容
- 01. CREATIVE
映像・デザイン制作部門
•映像コンテンツ制作
- 企画・構成 / ディレクション / 撮影 / 編集 / CG / アニメーション
•ライブ撮影・配信
- 企画 / 撮影 / 配信技術 / 設営 / オペレーション
•Webサイト制作
- 企画・構成 / デザイン / コーディング / ディレクション
•販促物制作
- ロゴ / ポスター / チラシ / パンフレット / スチール撮影
02. PLANNING & PRODUCTION
戦略・プロモーション領域
•ブランディング
- 企画 / 戦略提案 / 顧客分析 / コピーライティング / プロデュース
•PR・マーケティング
- PR戦略 / SNS運用 / Web活用提案 / マーケティング支援
•イベント企画・運営
- 会場提案 / 演出・ディレクション / 販売戦略 / プロモーション設計
•空間デザイン
- 展示会・イベント等の空間演出とディレクション
03. STUDIO
スタジオ関連事業
•クイックスタジオ世田谷（撮影スタジオ運営・管理）
•特殊撮影
- LEDビジョン / クロマキー合成 / 特機・ワイヤー撮影
•機材レンタル
- 撮影 / 照明 / 配信 / 音声機材 など
•スタジオコンサルティング
- 新規スタジオ立ち上げ支援
04. SCHOOL / CONSULTING
教育・コンサルティング事業
•映像教育事業
- 一般社団法人日本映像クリエイター協会「V.LABアカデミー」の運営
•セミナー開催
- 宣伝会議講師 / 高校・大学・企業向け授業 / 出版
•コンサルティング事業
- 企業ブランディング / 戦略企画 / 運営支援
•AIマネジメント
- プロンプト設計 / コンテンツ生成支援
- 住所
-
〒156-0051
東京都世田谷区宮坂1-21-20 アサヒビル2階クイックスタジオ世田谷
- 営業時間
- お問い合わせください
- ホームページ
- https://www.3www.co.jp/
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