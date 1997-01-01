プロフィール

経歴

1966年：山口県生まれ

1991年：兵庫県立神戸商科大学卒

1991年：日産生命保険相互会社入社個人・法人向け営業・支部長を経験

1997年：日産生命保険破綻。あおば生命保険株式会社入社。財務分析・資産査定・決算・リスクマネジメント・リーガル業務を経験。

2006年：ハートフォード生命保険株式会社入社。 マーケティング業務・新規金融機関開拓業務を経験。

2011年：カワムラFPコンサルティング開業。生命保険・少額短期保険会社・公民館等でセミナー講師等・LECリーガルマインドで委託訓練、市民講座、税務大学校等で簿記講師を歴任。

2018年：カワムラ行政書士事務所開業



その他、申請取次行政書士、著作権相談員、認知症サポーター登録等

