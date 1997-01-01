介護に特化した「ファイナンシャルプランナー」×「行政書士」
カワムラ行政書士事務所
プロフィール
河村修一プロの一番の強み
自らの介護経験を生かし、人生の伴走者として相談者に寄り添う
お金のプロであるファイナンシャルプランナーとして、また行政書士として、介護世代をサポート。自分自身の介護経験を生かし、それぞれに必要なサービスや情報を提供しながら、介護者の幸せな人生のために寄り添う。
経歴
1966年：山口県生まれ
1991年：兵庫県立神戸商科大学卒
1991年：日産生命保険相互会社入社個人・法人向け営業・支部長を経験
1997年：日産生命保険破綻。あおば生命保険株式会社入社。財務分析・資産査定・決算・リスクマネジメント・リーガル業務を経験。
2006年：ハートフォード生命保険株式会社入社。 マーケティング業務・新規金融機関開拓業務を経験。
2011年：カワムラFPコンサルティング開業。生命保険・少額短期保険会社・公民館等でセミナー講師等・LECリーガルマインドで委託訓練、市民講座、税務大学校等で簿記講師を歴任。
2018年：カワムラ行政書士事務所開業
その他、申請取次行政書士、著作権相談員、認知症サポーター登録等
実績
行政書士、CFP、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日商簿記2級、事業再生アドバイザー、認知症サポーター等
DATA
- 氏名
- 河村修一（かわむらしゅういち）
- 事務所名
- カワムラ行政書士事務所
- 事業内容
-
■ 起業・会社設立
■ 顧問契約
■ 営業許可等の申請・更新
■ 小規模事業者向け補助金
■ 民事信託（家族信託）
■ 相続・遺言作成
■ 介護とお金
■ ファイナンシャル・プランニング業務
- 職種
- 行政書士、ファイナンシャルプランナー
- 住所
-
〒168-0081
東京都 杉並区宮前3-34-9 ファミール西荻Ⅲ 101
- 電話
-
03-5941-9763
- 営業時間
- 10：00～18：00
- 定休日
- 土日祝日 ただし、事前予約の場合は可
- ホームページ
- https://www.1kawamura-g.com/
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