木を愛し、木材と自然素材に強いこだわりを持つ大工
有限会社前田工務店/前田建築設計事務所
プロフィール
大工 ／ 前田信夫プロの一番の強み
木や自然素材の特性を生かし「ひと手間」を加えた家
木の香りや感触、肌触りの心地よさを実感できる、日本古来から慣れ親しんできた和の素材（無垢材や塗り壁など）を融合させた「和モダン」の家に、大工にしかできないひと手間を加えてこだわりの家づくりを実現
経歴
那須工業高校（現・那須清峰高校）を卒業後、父に弟子入りする形で大工修業。
平成7年に有限会社前田工務店を設立。現在は前田建築設計事務所も併設している。
実績
公共工事施工実績
・大田原図書館 談話コーナークロス張替え工事
・大田原市屋内温水プール 外壁改修・屋根防水工事
・奥沢小学校 プール解体工事
・西原団地 ベランダ改修工事
DATA
- 氏名
- 前田信夫（まえだのぶお）
- 事務所名
- 有限会社前田工務店/前田建築設計事務所
- 事業内容
-
新築・増築工事の設計・施工
リフォーム工事
内装工事
水回り工事
屋根・外壁工事
外構・エクステリア工事
- 特徴
- 耐震性等級2以上、省エネルギー対策等級4を基準に設計。木や自然素材の特性と伝統の技を生かした住み心地の良い住宅を提供
- 職種
- 大工
- 資格
-
二級建築士
建築大工技能士
断熱施工・設計技術者（住宅省エネルギー技術者）
- 住所
-
〒324-0054
栃木県 大田原市若松町444
- 電話
-
0287-22-4541
不在時は折り返しますのでメッセージを残してください
- 営業時間
- 8～19時
- 定休日
- 日曜日
- ホームページ
- http://maeda-k.com/
- 料金
-
応相談 見積もり無料
※ホームページよりパンフレットの閲覧・印刷が可能
- FAX
- 0287-24-2122
前田信夫プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
不在時は折り返しますのでメッセージを残してください
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。
有限会社前田工務店/前田建築設計事務所
担当前田信夫（まえだのぶお）