プロフィール

木の香りや感触、肌触りの心地よさを実感できる、日本古来から慣れ親しんできた和の素材（無垢材や塗り壁など）を融合させた「和モダン」の家に、大工にしかできないひと手間を加えてこだわりの家づくりを実現

経歴

那須工業高校（現・那須清峰高校）を卒業後、父に弟子入りする形で大工修業。

平成7年に有限会社前田工務店を設立。現在は前田建築設計事務所も併設している。

