一級塗装技能士　安心価格　10年保証

地域密着職人歴40年の一級技能士が責任もって自社施工。塗装工事はもちろん家の困りごとは何でもご相談ください。10年後も感謝される品質を約束する家のかかりつけ医のような存在です。

10年後カワバタに塗装を頼んで良かったと思ってもらえるように安心 長持ち 丁寧な仕事を約束します

塗装歴40年。地域密着の安心できる外壁塗装のプロ

経歴

・1961年7月7日：静岡県榛原郡川根本町生まれ。
・中学校卒業後：自動車整備工場にて約2年間勤務
・その後：静岡市内の吹付専門の塗装会社に入社
・その後：従兄弟が経営する住宅専門の塗装会社に勤務
・1987年10月：通算約5年の塗装実務経験を経て「建築塗装カワバタ」として独立
・1999年：拠点を静岡市から島田市へ移転
・現在：静岡市で13年、島田市で25年、合計38年にわたり事業を継続中

資格

・国家検定一級塗装技能士
・一般建築物石綿含有建材調査者
・石綿作業主任者
・足場組み立て作業主任者
・雨漏り検診技術開発研究所 雨漏り検診アドバイザー
・職長・安全衛生責任者
・有機溶剤業務従事者

事業者情報

氏名
川端強（かわばたつよし）
職種
外壁塗装
外壁塗装
会社名
建築塗装カワバタ
事業内容
建築塗装業
住所
〒427-0007
静岡県島田市野田369-2
営業時間
8時〜20時
定休日
なし
ホームページ
https://tosou-kawabata.com/

塗装歴40年。地域密着の安心できる外壁塗装のプロ

