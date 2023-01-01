長い営業経験で培ったスキルで安心と納得の提案をします
太陽光発電機器メーカー、販売店に12年以上従事。双方から得た豊富な知識とスキルをもとに、お客様のニーズや設置環境に合わせた提案が可能。完全自社施工だからこそ実現できる価格と品質、安心の施工が強みです。
太陽光発電・創業初年度実績約100件。エキスパートが集結した完全自社施工が強み
豊富な知識に基づく納得の提案。太陽光発電設置のプロ
経歴
【太陽光技研・来歴】
2023年5月 太陽光技研株式会社 設立
2025年4月 書籍「SMB経験思考」掲載
2025年8月 FMラジオ 出演
2025年9月 TOKYO MXテレビ HISTORY出演
実績
初年度実績約100件施工
一般財団法人企業価値調査機構主催・2024年度SMBグロース企業賞「太陽光部門」受賞
事業者情報
- 氏名
- 串田賢弥（くしだけんや）
- 会社名
- 太陽光技研株式会社
- 事業内容
- ◎太陽光発電・蓄電池システム（住宅用・産業用）ハウスメーカー・工務店からの請負工事
◎Y2Hシステム、オール電化（エコ給湯）等のエコ商材の提案
◎その他一般リフォーム業
- 専門分野
- ◎太陽光発電
◎蓄電池システム
- 住所
-
〒421-3303
静岡県富士市南松野2863-4
- アクセス
- 東名高速道路富士川スマートICから約10分
- 営業時間
- 9:00〜18:00
- 定休日
- 土・日曜
- ホームページ
- https://taiyoko-giken.jp/
