地元の頼れるプロが集まる
AREA

Mybestpro Members

串田賢弥プロ

串田賢弥

串田賢弥プロは静岡新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

マイベストプロ・
インタビュー
静岡新聞社
串田賢弥プロ
専門家

Mybestpro Members

串田賢弥

太陽光技研株式会社

串田賢弥プロは静岡新聞社が厳正なる審査をしたマイベストプロ静岡の登録専門家です

長い営業経験で培ったスキルで安心と納得の提案をします

太陽光発電機器メーカー、販売店に12年以上従事。双方から得た豊富な知識とスキルをもとに、お客様のニーズや設置環境に合わせた提案が可能。完全自社施工だからこそ実現できる価格と品質、安心の施工が強みです。

マイベストプロ・インタビュー

太陽光発電・創業初年度実績約100件。エキスパートが集結した完全自社施工が強み

豊富な知識に基づく納得の提案。太陽光発電設置のプロ

マイベストプロ静岡による取材記事

経歴

【太陽光技研・来歴】
2023年5月　太陽光技研株式会社　設立
2025年4月　書籍「SMB経験思考」掲載
2025年8月　FMラジオ　出演
2025年9月　TOKYO MXテレビ　HISTORY出演

実績

初年度実績約100件施工
一般財団法人企業価値調査機構主催・2024年度SMBグロース企業賞「太陽光部門」受賞

事業者情報

氏名
串田賢弥（くしだけんや）
会社名
太陽光技研株式会社
事業内容
◎太陽光発電・蓄電池システム（住宅用・産業用）ハウスメーカー・工務店からの請負工事
◎Y2Hシステム、オール電化（エコ給湯）等のエコ商材の提案
◎その他一般リフォーム業
専門分野
◎太陽光発電
◎蓄電池システム
住所
〒421-3303
静岡県富士市南松野2863-4
地図を見る
アクセス
東名高速道路富士川スマートICから約10分
営業時間
9:00〜18:00
定休日
土・日曜
ホームページ
https://taiyoko-giken.jp/

プロのインタビューを読む

豊富な知識に基づく納得の提案。太陽光発電設置のプロ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ静岡
  3. 静岡の住宅・建物
  4. 静岡のリフォーム・内装工事
  5. 串田賢弥

串田賢弥プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼