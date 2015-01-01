夕食・入浴提供とキャリア相談による、母親の徹底的な負担軽減
お迎えが遅れる際の罪悪感や家事負担を減らすため、21時までの預かりと夕食・入浴、歯磨きまでを提供。さらに元キャリアカウンセラーの知見を活かし、母親の就労や人生の悩みに伴走する拠り所となります。
マイベストプロ・インタビュー
働くお母さんの「あともう少し」に寄り添いたい。静岡で愛される民間学童
学童の枠を超え、母親のキャリアと休息を同時に守り抜くプロ
マイベストプロ静岡による取材記事
経歴
福岡県生まれ。
住宅建材メーカーにて社会人経験を積んだ後13年の専業主婦生活を経て再就職。再就職後の5年間、公的就職支援事業にて運営・相談業務に従事。学生からシニア層までの対面相談・ネット相談および県内の高校・大学・特別支援校や企業にて内定者研修や就職前講座等を担当。
2015年に第13回SOHOしずおかビジネスプランコンテストにて最優秀賞を受賞しプチふぁみ開業に至る。県外中高での寮生活を経て東京大学へ進学した息子の子育て経験から、「成長過程における環境の重要性」と「先回りしない子育ての効果」について身をもって経験いたしました。
資格
2級キャリアコンサルティング技能士
事業者情報
- 氏名
- 埴岡千代（はにおかかずよ）
- 職種
-
キャリアコンサルタント
キャリアコンサルタント
- 会社名
- 株式会社プチふぁみ
- 事業内容
- 放課後児童健全育成事業・放課後等デイサービスプチふぁみLINK
プログラミング教室HALLOプチふぁみ東静岡校
- 住所
-
〒422-8021
静岡県静岡市駿河区小鹿1丁目5-182階
※ リハサロンもりのいえ様の2階です
- 営業時間
- 不定休
- ホームページ
- https://www.puchifami.jp/
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