中小企業のIT活用を現場目線で加速させる伴走支援
PCサポート現場で培った技術力や提案力を兼備。地域の中小企業のIT化が遅れている実態を現場で痛感した経験から、専門用語を使わず、実務に即した「本当に使えるIT活用」を強力にバックアップします。
「難しい」を「便利」に。現場を知る専門家が伴走するIT導入の第一歩
現場の課題をITで解決する中小企業IT活用のプロ
経歴
20歳から6年間、浜松市の住宅設備機器メーカー代理店にて営業職に従事し、販売店開拓などを担当。
26歳でインターネットの可能性を確信し、1年間の独学を経て磐田市のIT企業へ転職しました。
PCインストラクターや大手通信会社のネット開通に伴う技術サポートに従事する中で、地域の中小企業におけるIT活用の遅れを痛感。
その課題を解決すべく、2011年7月に中小企業向けのIT活用支援会社を設立し、独立しました。
現在はこれまでの経験を活かし、地元のIT化支援に尽力しています。
事業者情報
- 氏名
- 矢野貴弘（やのたかひろ）
- 職種
-
ITコンサルタント
ITコンサルタント / IT活用支援事業
- 会社名
- 株式会社ネクスター
- 事業内容
- ・企業向けパソコン、ネットワーク、各種周辺機器の販売・保守メンテナンス・技術サポート
・業務用システム開発、業務用システムパッケージ販売、導入コンサルティング
・ホームページ制作、インターネット広告運用代行
- 住所
-
〒438-0206
静岡県磐田市松本252-1
- 営業時間
- 9:00〜18:00（土・日・祝日を除く）
- 定休日
- 土曜・日曜・祝日
- ホームページ
- https://nextar.co.jp/
