矢野貴弘プロ

矢野貴弘

ITコンサルタント

矢野貴弘プロは静岡新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

インタビュー
静岡新聞社
矢野貴弘プロ
矢野貴弘

ITコンサルタント

株式会社ネクスター

矢野貴弘プロは静岡新聞社が厳正なる審査をしたマイベストプロ静岡の登録専門家です

中小企業のIT活用を現場目線で加速させる伴走支援

PCサポート現場で培った技術力や提案力を兼備。地域の中小企業のIT化が遅れている実態を現場で痛感した経験から、専門用語を使わず、実務に即した「本当に使えるIT活用」を強力にバックアップします。

マイベストプロ・インタビュー

「難しい」を「便利」に。現場を知る専門家が伴走するIT導入の第一歩

現場の課題をITで解決する中小企業IT活用のプロ

マイベストプロ静岡による取材記事

経歴

20歳から6年間、浜松市の住宅設備機器メーカー代理店にて営業職に従事し、販売店開拓などを担当。
26歳でインターネットの可能性を確信し、1年間の独学を経て磐田市のIT企業へ転職しました。
PCインストラクターや大手通信会社のネット開通に伴う技術サポートに従事する中で、地域の中小企業におけるIT活用の遅れを痛感。
その課題を解決すべく、2011年7月に中小企業向けのIT活用支援会社を設立し、独立しました。
現在はこれまでの経験を活かし、地元のIT化支援に尽力しています。

事業者情報

氏名
矢野貴弘（やのたかひろ）
職種
ITコンサルタント
ITコンサルタント / IT活用支援事業
会社名
株式会社ネクスター
事業内容
・企業向けパソコン、ネットワーク、各種周辺機器の販売・保守メンテナンス・技術サポート
・業務用システム開発、業務用システムパッケージ販売、導入コンサルティング
・ホームページ制作、インターネット広告運用代行
住所
〒438-0206
静岡県磐田市松本252-1
営業時間
9:00〜18:00（土・日・祝日を除く）
定休日
土曜・日曜・祝日
ホームページ
https://nextar.co.jp/

現場の課題をITで解決する中小企業IT活用のプロ

