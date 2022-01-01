行政書士・宅建士・FP。多角的な視点で相続を強力サポート
行政書士、宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナーの資格を活かし、幅広い知識と視点から提案。遺された家族が笑顔で相続できるよう、遺言書、エンディングノート、相続不動産の売買・活用をサポートします。
マイベストプロ・インタビュー
行政書士・宅建士・FPの多角的視点で相続を強力サポート
遺された家族を笑顔相続に導く、相続不動産のプロ
マイベストプロ静岡による取材記事
経歴
地元の市役所や消防本部で30年余り消防防災業務に携わり退職
2022年5月 宅地建物取引業免許 静岡県知事（1）第14585号
2022年6月 静岡県行政書士会員登録 登録番号第22171328号
2022年7月 行政書士村上事務所・南伊東リゾート 開業
資格
静岡県知事免許（1）第14585号
（公社）全日本不動産協会会員
東海不動産公正取引協議会加盟
（公社）不動産保証協会
・行政書士、上級相続診断士、家族信託専門士
・宅地建物取引士、宅建マイスター、土地活用プランナー
・CFP、2級ファイナンシャル・プランニング技能士
・日本不動産仲裁機構ADR調停人候補者（相続・取引・管理）
・消防設備士甲種第1類、第4類、丙種6類・7類、甲種危険物取扱者、静岡県ふじのくに防災士
事業者情報
- 氏名
- 村上靖（むらかみやすし）
- 職種
-
行政書士、宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー
行政書士、宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー
- 会社名
- 行政書士村上事務所・南伊東リゾート
- 事業内容
- 行政書士
宅地建物取引士
ファイナンシャルプランナー
相続・不動産コンサルタント
- 住所
-
〒414-0036
静岡県伊東市宮川町2-1-5
- 営業時間
- 9:00〜17:30（日曜、祝日、年末年始を除く）
- 定休日
- 日曜、祝日、年末年始
- ホームページ
- https://minamiito.com/
プロのインタビューを読む
遺された家族を笑顔相続に導く、相続不動産のプロ