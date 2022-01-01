地元の頼れるプロが集まる
村上靖プロ

村上靖

行政書士、宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー

村上靖プロは静岡新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

村上靖

行政書士、宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー

行政書士村上事務所・南伊東リゾート

村上靖プロは静岡新聞社が厳正なる審査をしたマイベストプロ静岡の登録専門家です

行政書士・宅建士・FP。多角的な視点で相続を強力サポート

行政書士、宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナーの資格を活かし、幅広い知識と視点から提案。遺された家族が笑顔で相続できるよう、遺言書、エンディングノート、相続不動産の売買・活用をサポートします。

行政書士・宅建士・FPの多角的視点で相続を強力サポート

遺された家族を笑顔相続に導く、相続不動産のプロ

経歴

地元の市役所や消防本部で30年余り消防防災業務に携わり退職

2022年5月　宅地建物取引業免許　静岡県知事（1）第14585号
2022年6月　静岡県行政書士会員登録　登録番号第22171328号
2022年7月　行政書士村上事務所・南伊東リゾート　開業

資格

静岡県知事免許（1）第14585号
（公社）全日本不動産協会会員
東海不動産公正取引協議会加盟
（公社）不動産保証協会
・行政書士、上級相続診断士、家族信託専門士
・宅地建物取引士、宅建マイスター、土地活用プランナー
・CFP、2級ファイナンシャル・プランニング技能士
・日本不動産仲裁機構ADR調停人候補者（相続・取引・管理）
・消防設備士甲種第1類、第4類、丙種6類・7類、甲種危険物取扱者、静岡県ふじのくに防災士

事業者情報

氏名
村上靖（むらかみやすし）
職種
行政書士、宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー
行政書士、宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー
会社名
行政書士村上事務所・南伊東リゾート
事業内容
行政書士
宅地建物取引士
ファイナンシャルプランナー
相続・不動産コンサルタント
住所
〒414-0036
静岡県伊東市宮川町2-1-5
営業時間
9:00〜17:30（日曜、祝日、年末年始を除く）
定休日
日曜、祝日、年末年始
ホームページ
https://minamiito.com/

