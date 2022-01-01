資格

静岡県知事免許（1）第14585号

（公社）全日本不動産協会会員

東海不動産公正取引協議会加盟

（公社）不動産保証協会

・行政書士、上級相続診断士、家族信託専門士

・宅地建物取引士、宅建マイスター、土地活用プランナー

・CFP、2級ファイナンシャル・プランニング技能士

・日本不動産仲裁機構ADR調停人候補者（相続・取引・管理）

・消防設備士甲種第1類、第4類、丙種6類・7類、甲種危険物取扱者、静岡県ふじのくに防災士