経歴
離婚経験者である私自身、1年6ヶ月の裁判を経て離婚を成立させました。
その過程は、日々ストレスとの闘いであり、体調を崩すほどの辛い経験でした。
当時、カウンセラーの存在を知らず、何の知識もないまま弁護士に相談したのが最初の一歩でした。
裁判では感情は置き去りにされ、法的な手続きに沿って進められる現実に直面しました。
その経験を通じて実感したのは、離婚問題において 情報収集と準備期間、そして 専門家のサポートの重要性です。
さらに、どんなに強い精神力を持つ人でも、心の拠り所が必要であることを痛感しました。
私の経験を活かし、離婚問題で悩む方々に寄り添いながら、一緒に最善の解決策を探していきます。
資格
NPO法人日本家族問題相談連盟認定カウンセラー
NPO法人日本家族問題相談連盟認定プロカウンセラー
事業者情報
- 氏名
- 坂田涼子（さかたりょうこ）
- 職種
離婚カウンセラー
- 会社名
- ミュゲの日相談室
- 事業内容
- 離婚・夫婦関係のカウンセリング
- 住所
〒434-0038
静岡県浜松市浜名区貴布祢265-8
- 営業時間
- 10:00〜21:00
- 定休日
- 不定休
- ホームページ
- https://www.rikon-mguet.net/
