経歴

離婚経験者である私自身、1年6ヶ月の裁判を経て離婚を成立させました。

その過程は、日々ストレスとの闘いであり、体調を崩すほどの辛い経験でした。

当時、カウンセラーの存在を知らず、何の知識もないまま弁護士に相談したのが最初の一歩でした。

裁判では感情は置き去りにされ、法的な手続きに沿って進められる現実に直面しました。



その経験を通じて実感したのは、離婚問題において 情報収集と準備期間、そして 専門家のサポートの重要性です。

さらに、どんなに強い精神力を持つ人でも、心の拠り所が必要であることを痛感しました。

私の経験を活かし、離婚問題で悩む方々に寄り添いながら、一緒に最善の解決策を探していきます。

