坂田涼子プロ

坂田涼子

離婚カウンセラー

坂田涼子

離婚カウンセラー

ミュゲの日相談室

坂田涼子プロは静岡新聞社が厳正なる審査をしたマイベストプロ静岡の登録専門家です

1年6ヶ月の裁判離婚を戦い抜いた経験者による、寄り添う支援

自身の壮絶な裁判離婚と、認定プロカウンセラーとしての専門知識を融合。感情を置き去りにしない丁寧な傾聴に加え、弁護士・探偵等の専門機関と連携し、後悔しない離婚と心身の再生をワンストップで支えます。

1年6ヶ月の裁判を戦い抜いた経験者が伴走。後悔しない離婚と再生への道

実体験と専門知識で伴走する離婚カウンセリングのプロ

経歴

離婚経験者である私自身、1年6ヶ月の裁判を経て離婚を成立させました。
その過程は、日々ストレスとの闘いであり、体調を崩すほどの辛い経験でした。
当時、カウンセラーの存在を知らず、何の知識もないまま弁護士に相談したのが最初の一歩でした。
裁判では感情は置き去りにされ、法的な手続きに沿って進められる現実に直面しました。

その経験を通じて実感したのは、離婚問題において 情報収集と準備期間、そして 専門家のサポートの重要性です。
さらに、どんなに強い精神力を持つ人でも、心の拠り所が必要であることを痛感しました。
私の経験を活かし、離婚問題で悩む方々に寄り添いながら、一緒に最善の解決策を探していきます。

資格

NPO法人日本家族問題相談連盟認定カウンセラー
NPO法人日本家族問題相談連盟認定プロカウンセラー

事業者情報

氏名
坂田涼子（さかたりょうこ）
職種
離婚カウンセラー
会社名
ミュゲの日相談室
事業内容
離婚・夫婦関係のカウンセリング
住所
〒434-0038
静岡県浜松市浜名区貴布祢265-8
営業時間
10:00〜21:00
定休日
不定休
ホームページ
https://www.rikon-mguet.net/

実体験と専門知識で伴走する離婚カウンセリングのプロ

