競合との重複を避ける論理的なユニフォームデザイン
スポーツ好きを原点にユニフォーム制作を中心としたデザイン事務所を設立。チームのポリシーを反映させ、競合カテゴリーをリサーチし独自性のある一着を提案。設計業務で培った技術で看板デザイン制作も手掛ける。
マイベストプロ・インタビュー
スポーツへの愛と設計経験が生み出す、独自性の高いユニフォームとサイン看板のデザイン
ユニフォームでチームの個性をデザインするブランディングのプロ
マイベストプロ静岡による取材記事
事業者情報
- 氏名
- 鈴木啓之（すずきひろゆき）
- 職種
-
ブランディングデザイナー
ブランディングデザイナー
- 会社名
- L.P.Design 静岡
- 事業内容
- ユニフォームデザイン
ウェアデザイン
ロゴデザイン
DTPデザイン
サイン看板デザイン制作
- 住所
-
〒420-0029
静岡県静岡市葵区研屋町16 セントラルマンション503
- 営業時間
- お問い合わせください
- ホームページ
- https://lpd-shizuoka.com/
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