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ブランディングデザイナー

鈴木啓之プロは静岡新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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鈴木啓之

ブランディングデザイナー

L.P.Design 静岡

鈴木啓之プロは静岡新聞社が厳正なる審査をしたマイベストプロ静岡の登録専門家です

競合との重複を避ける論理的なユニフォームデザイン

スポーツ好きを原点にユニフォーム制作を中心としたデザイン事務所を設立。チームのポリシーを反映させ、競合カテゴリーをリサーチし独自性のある一着を提案。設計業務で培った技術で看板デザイン制作も手掛ける。

マイベストプロ・インタビュー

スポーツへの愛と設計経験が生み出す、独自性の高いユニフォームとサイン看板のデザイン

ユニフォームでチームの個性をデザインするブランディングのプロ

マイベストプロ静岡による取材記事

事業者情報

氏名
鈴木啓之（すずきひろゆき）
職種
ブランディングデザイナー
ブランディングデザイナー
会社名
L.P.Design 静岡
事業内容
ユニフォームデザイン
ウェアデザイン
ロゴデザイン
DTPデザイン
サイン看板デザイン制作
住所
〒420-0029
静岡県静岡市葵区研屋町16　セントラルマンション503
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営業時間
お問い合わせください
ホームページ
https://lpd-shizuoka.com/

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ユニフォームでチームの個性をデザインするブランディングのプロ

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