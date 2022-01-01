きめ細やかな充実サポートで成婚までのプロセスを伴走
20代から40代のサッカー好きの男性を中心に、お相手探しから、交際・成婚まで、懇切丁寧にサポート。心理学に基づいたカウンセリングやお見合いの事前練習、服装選び、会話術など、あらゆる角度から支えます。
サッカーを通じた出会いと結婚。心理学に基づくアプローチで成婚率をアップ
サッカー好きを成婚へ繋げるマッチングのプロ
経歴
大学で心理学を専攻し、認定心理士の資格を取得。
卒業後はスポーツ用品店で3年半勤め、学生時代からの夢だったイタリアへ留学。
帰国後は学習塾、子ども英会話などを扱うグループ会社へ転職、営業職として約7年経験を積む。
2021年に結婚相談所を開業、現在に至る。
実績
【受賞歴】
2025年度上期 優秀ビジネス賞受賞(良縁会)
2025年度上期 成婚優秀賞受賞(良縁会)
2025年度上期 優良相談所賞受賞(良縁会)
2024年度 成婚優秀賞受賞(良縁会)
2024年度 優良相談所賞受賞(良縁会)
2024年度 優秀仲人賞受賞(良縁会)
2024年度 優秀ビジネス賞受賞(良縁会)
2023年度 成婚優秀賞受賞(良縁会)
2023年度 優良相談所賞受賞(良縁会)
2023年度 優秀仲人賞受賞(良縁会)
2023年度 優秀ビジネス賞受賞(良縁会)
2023年下期 IBJ AWARD BEST ROOKIE
2022年度 成婚優秀賞受賞(良縁会)
2022年度 優秀ビジネス賞受賞(良縁会)
資格
認定心理士
JLCA認定婚活カウンセラー
良縁会 結婚カウンセラー資格 No.M0249
事業者情報
- 氏名
- 鈴木大樹（すずきだいき）
- 職種
-
結婚コンサルタント
- 会社名
- uno two（ウノツー）
- 事業内容
- 結婚相談所事業
- 専門分野
- ・サッカーを軸とした婚活支援
・交流イベント
・お見合い指導
・心理学に基づいたカウンセリング
- 特徴
- ・特定非営利活動法人 日本ライフデザインカウンセラー協会 結婚相手紹介サービス認定事業所 CMS認証 第242203号
・IBJ正規加盟店 相談所
- 住所
〒420-0033
静岡県静岡市葵区昭和町10-4昭和町ビル401
KOKU1BASE内
- アクセス
- JR静岡駅北口から徒歩8分
- 営業時間
- 9:00〜20:00
- 定休日
- 不定休
- ホームページ
- https://uno2.net/
