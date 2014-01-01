生活や住まいの悩みに寄り添い、より安心な暮らしへ導く

高齢者や障害者、外国人、シングルマザーなど暮らしに不安を抱える方へ、県指定の居住支援法人として、状況に応じた住まい探しや生活支援を提供。社労士資格を生かし障害年金などの相談にも対応しています。