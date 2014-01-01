生活や住まいの悩みに寄り添い、より安心な暮らしへ導く
高齢者や障害者、外国人、シングルマザーなど暮らしに不安を抱える方へ、県指定の居住支援法人として、状況に応じた住まい探しや生活支援を提供。社労士資格を生かし障害年金などの相談にも対応しています。
一人一人の悩みに寄り添い、住まい探しや安心できる生活をサポート
住宅確保が難しい人に安心な住まいと生活を支援するプロ
経歴
日本大学短期大学卒業後、病院や地方自治体などで事務職を経験。その後小売店の経営などに携わる。
2014年 社会保険労務士資格取得。社会保険労務士事務所開業
2023年 有限会社グローブの居住支援事業に加わり、静岡県から居住支援法人の指定を受ける体制づくりに携わる。
資格
社会保険労務士
特定社会保険労務士
食品衛生責任者
事業者情報
- 氏名
- 石井久美子（いしいくみこ）
- 職種
-
社会保険労務士
社会保険労務士、居住支援
- 会社名
- 有限会社グローブ
- 事業内容
- 居住支援法人
年金相談
後見人・死後事務委任
生活支援、就労相談
- 住所
-
〒411-0857
静岡県三島市芝本町12-6三島トラストビルディング502
受付は5階です
- 営業時間
- 9:00〜17:00
- 定休日
- 土曜・日曜・祝日
- ホームページ
- http://www.fujikosan.co.jp/
