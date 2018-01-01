一人一人の気持ちに寄り添う服薬指導のプロ
ふじやま薬局
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プロフィール
薬剤師 ／ 栗原憲二プロの一番の強み
地域医療機関と連携、”移動する薬局”として在宅ケアを支援
薬の専門家として調剤や服薬指導、薬歴管理を担う薬剤師。来店された人への対応はもちろん、介護施設や個人宅への在宅訪問活動に力を入れています。地域の医療機関、福祉機関と連携し、在宅ケアをサポートします。
経歴
2018年 徳島文理大学香川薬学部 卒業
2019年 薬剤師資格取得、保険薬剤師登録、病院薬剤師として香川県内で勤務
2020年 ふじやま薬局入社
DATA
- 氏名
- 栗原憲二（くりはらけんじ）
- 会社名
- ふじやま薬局
- 事業内容
- 保-険調剤、在宅ケア（富士・富士宮エリア）、ターミナルケア、一般薬（OTC）販売
- 職種
- 薬剤師
- 資格
- 薬剤師
- 住所
-
〒416-0954
静岡県 富士市本市場町1002
- 電話
-
0545-38-9179
- 営業時間
- 9:00〜18:00（土曜は9:00〜13:00）
- 定休日
- 日曜 、祝日
- ホームページ
- http://www.kens443.co.jp/
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担当栗原憲二（くりはらけんじ）