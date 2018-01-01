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栗原憲二

一人一人の気持ちに寄り添う服薬指導のプロ

栗原憲二（くりはらけんじ） ／ 薬剤師

ふじやま薬局

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お問い合わせ
0545-38-9179

プロフィール

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薬剤師 ／ 栗原憲二プロの一番の強み

地域医療機関と連携、”移動する薬局”として在宅ケアを支援

薬の専門家として調剤や服薬指導、薬歴管理を担う薬剤師。来店された人への対応はもちろん、介護施設や個人宅への在宅訪問活動に力を入れています。地域の医療機関、福祉機関と連携し、在宅ケアをサポートします。

経歴

2018年　徳島文理大学香川薬学部　卒業
2019年　薬剤師資格取得、保険薬剤師登録、病院薬剤師として香川県内で勤務
2020年　ふじやま薬局入社

DATA

氏名
栗原憲二（くりはらけんじ）
会社名
ふじやま薬局
事業内容
保-険調剤、在宅ケア（富士・富士宮エリア）、ターミナルケア、一般薬（OTC）販売
職種
薬剤師
資格
薬剤師
住所
〒416-0954
静岡県 富士市本市場町1002
電話
0545-38-9179
営業時間
9:00〜18:00（土曜は9:00〜13:00）
定休日
日曜 、祝日
ホームページ
http://www.kens443.co.jp/
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