薬剤師 ／ 栗原憲二プロの一番の強み

地域医療機関と連携、”移動する薬局”として在宅ケアを支援

薬の専門家として調剤や服薬指導、薬歴管理を担う薬剤師。来店された人への対応はもちろん、介護施設や個人宅への在宅訪問活動に力を入れています。地域の医療機関、福祉機関と連携し、在宅ケアをサポートします。