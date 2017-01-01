地元の頼れるプロが集まる
不動産買取売却センター静岡（株式会社エステージ）

尾崎友則プロは静岡新聞社が厳正なる審査をしたマイベストプロ静岡の登録専門家です

地域密着の確かな信頼。柔軟な提案力で不動産の困ったを解決

不動産売却の仲介買取、相続不動産の活用、空き家管理、古家再生など、お客様一人一人の状況や要望を考慮し全力でサポート。あらゆるニーズに合わせた最適な解決策を、スピーディーかつ丁寧にご提案します。

マイベストプロ・インタビュー

地元で培ったノウハウを最大限に生かし、売れない不動産も「活かせる資産」に変える

静岡の地の利を活かした不動産買取・売却のプロ

マイベストプロ静岡による取材記事

経歴

地元総合不動産会社に約20年間勤務。賃貸・売買仲介・中古住宅リフォーム再販・分譲地・分譲マンションの販売などに携わる。
2017年　株式会社エステージ設立

資格

静岡県知事(2)第14002号
（公社）静岡県宅地建物取引業協会 所属
（公社）全国宅地建物取引業保証協会 所属
（公社）東海不動産公正取引協議会 加盟
営業保証金供託済
宅地建物取引士
相続診断士
損害保険募集人
住宅ローンアドバイザー

事業者情報

氏名
尾崎友則（おざきとものり）
職種
宅地建物取引士
不動産の売買・買取・仲介
相続不動産の相談、空き家管理
不動産コンサルタント
不動産投資アドバイザー
会社名
不動産買取売却センター静岡（株式会社エステージ）
事業内容
不動産の売買・買取・仲介
相続不動産の相談、空き家管理
リフォーム・リノベーション
住所
〒420-0066
静岡県静岡市葵区本通西町33-2ウエストピア33 102号
営業時間
9:00〜18:00（日曜・祝日を除く）
定休日
日曜・祝日
ホームページ
https://estage1.com/
不動産買い取り売却センター静岡HP
https://fudousanbaikyaku-shizuoka.com/

