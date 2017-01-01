地域密着の確かな信頼。柔軟な提案力で不動産の困ったを解決
不動産売却の仲介買取、相続不動産の活用、空き家管理、古家再生など、お客様一人一人の状況や要望を考慮し全力でサポート。あらゆるニーズに合わせた最適な解決策を、スピーディーかつ丁寧にご提案します。
マイベストプロ・インタビュー
地元で培ったノウハウを最大限に生かし、売れない不動産も「活かせる資産」に変える
静岡の地の利を活かした不動産買取・売却のプロ
マイベストプロ静岡による取材記事
経歴
地元総合不動産会社に約20年間勤務。賃貸・売買仲介・中古住宅リフォーム再販・分譲地・分譲マンションの販売などに携わる。
2017年 株式会社エステージ設立
資格
静岡県知事(2)第14002号
（公社）静岡県宅地建物取引業協会 所属
（公社）全国宅地建物取引業保証協会 所属
（公社）東海不動産公正取引協議会 加盟
営業保証金供託済
宅地建物取引士
相続診断士
損害保険募集人
住宅ローンアドバイザー
事業者情報
- 氏名
- 尾崎友則（おざきとものり）
- 職種
-
宅地建物取引士
不動産の売買・買取・仲介
相続不動産の相談、空き家管理
不動産コンサルタント
不動産投資アドバイザー
- 会社名
- 不動産買取売却センター静岡（株式会社エステージ）
- 事業内容
- 不動産の売買・買取・仲介
相続不動産の相談、空き家管理
リフォーム・リノベーション
- 住所
-
〒420-0066
静岡県静岡市葵区本通西町33-2ウエストピア33 102号
- 営業時間
- 9:00〜18:00（日曜・祝日を除く）
- 定休日
- 日曜・祝日
- ホームページ
- https://estage1.com/
- 不動産買い取り売却センター静岡HP
