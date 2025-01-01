バイオの力を使った洗浄剤でさまざまな匂いの悩みに対応
内装工事と消臭施工の職人として豊富な経験を持ち、善玉菌の作用を効果的に使ったペット用消臭剤「スメルキャッチ」の販売に力を入れています。染みついた臭いの解決に尽力します。
マイベストプロ・インタビュー
バイオの力を使った洗浄剤ならではの消臭力で快適な空間を提供
臭いの悩みに対応する消臭施工のプロ
マイベストプロ静岡による取材記事
経歴
1962年生まれ・富士宮市出身。
都内で内装職人として修業を積んだ後、地元の富士宮市で内装業者として独立。
その後、有限会社SOKEN飾屋を設立し、創研株式会社のライセンス契約会社として、同社が所有する特許技術を活用した消臭・洗浄剤による消臭工事を手がける。
2025年に有限会社を解散。個人事業主として消臭工事の施工および消臭剤の販売に取り組んでいる。
事業者情報
- 氏名
- 望月文秀（もちづきふみひで）
- 職種
-
消臭施工の職人
消臭施工の職人
- 会社名
- SOKEN飾屋
- 事業内容
- 消臭剤、消臭洗浄剤の販売、消臭工事の施工
- 住所
-
〒418-0022
静岡県富士宮市小泉2482-4
- 営業時間
- 9:00〜17:00（土・日曜・祝日を除く）
- 定休日
- 土・日曜、祝日
- ホームページ
- https://bio-cleaning.co.jp/
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